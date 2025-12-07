Archivo - Stranger Things 5 ya ha revelado cuándo escaparán Max y Holly de Vecna - COURTESY OF NETFLIX - Archivo

La primera parte de la quinta y última temporada de Stranger Things terminó por todo lo alto, dejando numerosas preguntas en el aire, y aunque todavía quedan un par de semanas para que los fans obtengan algunas respuestas, con el estreno de los tres siguientes episodios el próximo 27 de diciembre, lo cierto es que una incógnita ya ha sido resuelta. Y es que la ficción parece haber adelantado en qué momento exacto Max y Holly escaparán de Vecna... o al menos lo intentarán.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los primeros compases de la temporada se hace patente que Holly Wheeler es el próximo objetivo de Vecna pero ni Once ni los demás llegan a tiempo para salvarla y esta acaba siendo secuestrada por un demogorgon que deja gravemente heridos a sus padres. No obstante, en el Mundo del Revés la pequeña se encuentra en un escenario idílico, alojada en la casa de la infancia de Henry y siendo amablemente atendida por este, al que ella llama "señor Qué".

No es hasta que Holly se interna en el bosque siguiendo un misterioso mensaje y se encuentra a Max que la niña descubre que su amigo es en realidad un villano. Max le cuenta que lleva atrapada en la mente de Henry mucho tiempo (mientras tanto, su cuerpo permanece en coma en el mundo real) y que había perdido la esperanza de escapar hasta que ella llegó, asegurándole que tiene un plan de huida.

FUGA DE CAMAZOTZ

Aunque no se ha revelado en qué consiste el plan de Max, es probable que este llegue a su culmen en el sexto episodio de la ficción, dado que su título es, precisamente, Fuga de Camazotz. Al igual que Holly llama a Vecna señor Qué en referencia a un personaje del libro Una arruga en el tiempo, de Madeleine L'Engle, la pequeña compara la mente de Henry con un lugar de la novela, Camazotz, que es un planeta controlado por una poderosa entidad.

De esta forma, el título del capítulo promete que la huida de Max y Holly será central en el mismo, si bien no adelanta su desenlace, con lo que los fans tendrán que esperar para averiguar si ambas jóvenes consiguen regresar junto a los demás. Por otro lado, es de esperar que su intento de fuga desvele más detalles sobre la misteriosa formación rocosa que Max usa de refugio y a la que Henry parece no poder entrar por miedo.

Tras el estreno de la segunda tanda de episodios de la temporada, Stranger Things llegará a su fin con su último capítulo, que aterrizará en Netflix y algunos cines el 1 de enero de 2026.