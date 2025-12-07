¿A Que Hora Se Estrena It: Bienvenidos A Derry 1X07 En HBO Max? - HBO

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry encara su recta final en HBO Max con el estreno de su séptimo capítulo, que llegará a la plataforma este lunes 8 de diciembre. La penúltima entrega de la ficción llega tras un sexto capítulo en el que se desveló la verdadera identidad de un misterioso personaje y sus macabras intenciones. Pero... ¿a que hora se estrena el quinto capítulo de It: Bienvenidos a Derry?

La sexta entrega de la ficción se centró en revelar un misterio hasta entoces sin resolver: conocer la verdadera identidad de Ingrid Kersh. La trabajadora del psiquiátrico, poco a poco estaba logrando ganarse la confianza de Lilly, y como no puede ser de otra manera, fue la misma niña quien finalmente consiguió resolver la incógnita. La protagonista descubrió una instantánea del mismísimo Pennywise junto a una niña. Es entonces cuando Ingrid confiesa ser la hija del payaso, y el macabro plan con el que pretende ayudar a su "padre" sale a la luz.

Tras el lanzamiento del primer capítulo el lunes 27 de octubre (el domingo 26 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), y adelantar un par de días su segundo episodio para llegar a tiempo a Halloween, el resto de las entregas que conforman la temporada 1 de It: Bienvenidos a Derry van llegando semanalmente a la plataforma, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 27 de octubre de 2025

- Episodio 2: 31 de octubre de 2025

- Episodio 3: 10 de noviembre de 2025

- Episodio 4: 17 de noviembre de 2025

- Episodio 5: 24 de noviembre de 2025

- Episodio 6: 1 de diciembre de 2025

- Episodio 7: 8 de diciembre de 2025

- Episodio 8: 15 de diciembre de 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el séptimo episodio de It: Bienvenidos a Derry estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 7 de diciembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la nueva entrega de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 8 de diciembre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del la nueva entrega It: Bienvenidos a Derry a las 19:00 horas del domingo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie ambientada en el universo de Stephen King estrenará su séptimo capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando la primera temporada It: Bienvenidos a Derry continúe su andadura para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 7 de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el septimo capítulo de la serie protagonizada por Bill Skarsgard a partir de las 22:00 horas del domingo.