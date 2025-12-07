Quentin Tarantino elije la mejor película de este siglo: Así queda su Top 10 - JERRY BRUCKHEIMER FILMS

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

Recientemente, durante su paso por The Bret Easton Ellis podcast, Quentin Tarantino revelaba las películas que, para él, ocupaban los lugares del 11 al 20 en la lista de mejores largometrajes del siglo XXI. Ahora, el oscarizado cineasta ha dado a conocer su top 10, encabezado por Black Hawk derribado, de Ridley Scott.

"Creo que es una obra maestra", expresó Tarantino en una entrevista concedida a Variety, explicando su elección de Black Hawk derribado como mejor película del siglo.

"Es la única película que realmente apuesta por el sentido, el efecto visual y la sensación de Apocalypse Now, y creo que lo consigue. Mantiene la intensidad durante 2 horas y 45 minutos, o lo que sea, y la volví a ver recientemente, mi corazón estuvo acelerado durante todo el metraje de la película; me cautivó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de la dirección es más que extraordinaria", señaló.

Para el responsable de títulos como Pulp Fiction o Kill Bill, la segunda mejor cinta de las últimas décadas es Toy Story 3, que describe como "casi perfecta" y cuyos últimos cinco minutos le "destrozaron el corazón". Curiosamente, el director reveló que no todos los filmes de la lista se habían convertido en inmediatos favoritos y es que, por ejemplo Dunkerque no le gustó la primera vez que la vio y disfrutar de Midnight in Paris se le hizo complicado debido a Owen Wilson.

Esta es la lista de las mejores películas del siglo para Tarantino:

1.- BLACK HAWK DERRIBADO

2.- TOY STORY 3

3.- LOST IN TRANSLATION

4.- DUNKERQUE

5.- POZOS DE AMBICIÓN

6.- ZODIAC

7.- IMPARABLE

8.- MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA

9.- ZOMBIES PARTY

10.- MIDNIGHT IN PARIS