WandaVision: Marvel despide al actor que reveló la llegada a Bruja Escarlata y Visión de... SPOILER

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Si trabajas para Marvel y no eres Tom Holland... más te vale cuidarte muy mucho de no revelar nada de las tramas del estudio. Eso lo habría comprobado en primera persona el actor español de doblaje Rodri Martín, que después de lanzar en un descuido un gran spoiler sobre el último capítulo de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) habría sido despedido.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Hace unos pocos días, Martín acaparó titulares gracias a una publicación que realizó en sus redes sociales en la que reveló, accidentalmente, la aparición sorpresa de Evan Peters, el Quicksilver de las películas de X-Men, en la serie de Marvel Studios.

"Desde ayer, ya tenéis disponible en Disney+ Bruja Escarlata y Visión, la primera serie de Marvel Studios donde tengo el privilegio de volver a prestar voz a Evan Peters en el papel de Pietro", escribió el actor en sus redes sociales acompañando el mensaje con una foto del personaje. Y aunque el tuit fue borrado, y Martín cambió la configuración de su cuenta a privado, nada pudo parar lo que era, tal y como confirmó el quinto capítulo de la serie, un spoiler en toda regla.

Tras este desliz, y según informa Comicbook, Martín habría sido despedido por Marvel Studios. De hecho, efectivamente ha sido sustituido en el doblaje del episodio y remplazado por Manuel Gimeno, tal y como consta en los títulos de crédito finales de Bruja Escarlata y Visión.

No es la primera vez que Marvel Studios toma represalias en este sentido. Emma Fuhrmann, la actriz que interpreta a la hija de Ant-Man en Vengadores: Endgame también será sustituida en la próxima película del héroe en solitario, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, donde Kathryn Newton será quien tome su papel. Y según se ha venido rumoreando, la razón serían los detalles y revelaciones, a juicio de Marvel excesivas, que la actriz realiza en las redes sociales.

En todo caso, nada comparado con aquella ocasión en la que Mark Ruffalo reveló que todos los Vengadores morían en Infinity War o los muchos spoilers que Tom Holland, intencionadamente o no, lanza en sus presuntos descuidos. Eso sí, Spider-Man y Hulk son, claro, intocables.