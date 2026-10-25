VisionQuest confirma la fragilidad del vibranium ante un arma clave de los X-Men - MARVEL STUDIOS

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

VisionQuest ya ha aterrizado en Disney+. Y, con la llegada de la serie protagonizada por Paul Bettany de nuevo como el sintezoide vengador, llega una revelación de lo más sorprendente: la resistencia del vibranium, el material del que estaba hecho el escudo de Steve Rogers y en el que se basa la casi inexpugnable fortaleza de Wakanda, se ha puesto en entredicho ante una de las armas clave de los X-Men.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En el tramo del episodio 2 de VisionQuest, titulado Teseo, Visión se enfrenta cara a cara con Paladín (Todd Stashwick), un cazarrecompensas que consigue ponerle contra las cuerdas. Aunque el sintético despacha sin demasiadas dificultades a las decenas de matones que encuentra en Saint Mabyn, el centro psiquiátrico al que acude para recuperar a Thomas (Ruaridh Mollica), el villano demuestra ser más letal de lo que aparenta y logra asestarle varios disparos certeros que no solo hacen retroceder a Visión, sino que llegan a perforar literalmente su cuerpo de vibranium.

La escena da un giro inesperado cuando se descubre el secreto de Paladín: sus balas están fabricadas con adamantium, un material capaz de atravesar el cuerpo de vibranium de Visión. Esto explica cómo el cazarrecompensas hiere de gravedad al androide, cuya resistencia parecía prácticamente insuperable.

Aunque Visión tendrá que encontrar la manera de hacer frente al adamantium pese a los graves daños sufridos, la aparición de este material en la serie podría tener implicaciones mucho mayores para el futuro del UCM.

Se trata, como bien saben los incondicionales marvelitas, del mismo metal del que están hechas las garras y el exoesqueleto de Lobezno y por tanto, su importancia podría ir más allá de lo ocurrido en VisionQuest. No hay que olvidar que el UCM está en plena preparación de la llegada de los X-Men en el reinicio de la saga, cuyo estreno en cines está previsto para 2028.

VISIONQUEST PONE DE MANIFIESTO EL POTENCIAL DEL ADAMANTIUM

Sin embargo, Logan no es el único personaje que utiliza este material, ya que otros también cuentan con armas o mejoras de adamantium, muchas de ellas vinculadas al programa Arma X, el experimento que convirtió al propio Lobezno en una auténtica arma viviente.

El adamantium ya se incorporó al UCM con Capitán América: Brave New World, donde se revela que el cuerpo petrificado del Celestial que comenzó a emerger de la Tierra en Eternals está compuesto de este metal.

En Brave New World, la disputa por el enorme yacimiento adamantium de la llamada isla de Tiamut pone de manifiesto su potencial, considerado superior al del vibranium. Ahora, VisionQuest refuerza esa idea al demostrar que incluso el cuerpo de Visión puede ser perforado por este metal. Además, otros personajes y recursos hasta ahora considerados prácticamente indestructibles podrían quedar también expuestos a su poder destructivo.