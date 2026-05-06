El violento final de la T2 de Daredevil Born Again cambia el UCM: ¿Qué significa el regreso de SPOILER para la T3?

El violento final de la temporada 2 de Daredevil Born Again cambia el UCM: ¿Qué significa el regreso de ((SPOILER)) para - DISNEY+

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Daredevil: Born Again ha finalizado ya en Disney+. Repleto de impactantes revelaciones y esperados regresos, el octavo y último capítulo de la ficción no solo ha reubicado todas las fichas del tablero para una emocionante, y ya confirmada, tercera entrega, sino que además promete repercutir en el futuro mismo del UCM.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"Soy Daredevil", proclama Matt Murdock en medio del juzgado y ante las cámaras en el episodio final de la temporada, titulado La Cruz del Sur. Para respaldar su revelación, el hombre demuestra sus habilidades con el bastón. Así, el Hombre sin Miedo ha quedado desenmascarado públicamente de una vez por todas en un momento que a muchos recordará a cuando Tony Stark reveló su doble identidad en la primera cinta de Iron Man.

Tras años de anonimato, Matt se expone de esta manera para ayudar a su amada, Karen Page, en el juicio al que estaba siendo sometida y para reforzar sus acusaciones contra Wilson Fisk, revelando que él mismo estuvo en el Northern Star y fue testigo de sus actividades ilegales. Finalmente, el caso de Karen se considera sobreseído, otorgando así una pequeña victoria a Matt.

Por su parte, a Fisk le ofrecen la oportunidad de dimitir, abandonar Nueva York y no enfrentarse a cargos pero, en vez de aceptar, desata toda su ira en modo Kingpin, atacando violentamente a los manifestantes y matando civiles. Después de una brutal pelea, Matt es capaz de hacerle entrar en razón, demostrándole que está dañando a la ciudad que dice amar.

En una de las últimas escenas se ve, efectivamente, que Fisk cumple su palabra, al menos en lo que a dejar Nueva York respecta, pues aparece en la playa. Pese a la aparente derrota de su gran némesis, Daredevil no tiene su final feliz y es que, cuando se encuentra cenando con Karen, es detenido y encerrado en la cárcel.

EL REGRESO DE THE DEFENDERS* Y MUSE

Quien sí tiene un desenlace más optimista es Jessica Jones, que se reúne con el padre de su hija, Luke Cage (Mike Colter) gracias a la intercesión de Bullseye, que ofrece sus servicios al señor Charles, algo que sin duda podría acabar en tragedia, teniendo en cuenta el historial del asesino a sueldo.

En todo caso, el reencuentro de Jessica y Luke promete ser solo un aperitivo del regreso al completo de The Defenders. Y es que, imágenes del set de rodaje de la tercera temporada de la serie han anticipado que a estos se les unirá Iron Fist (Finn Jones).

Es de esperar que el antiguo equipo de Matt haga lo posible por sacar a este de la cárcel, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de que Fisk se haya marchado, Nueva York no está del todo a salvo. De hecho, una de las últimas revelaciones de la temporada es que Heather Glenn parece dispuesta a tomar el manto de Muse, convirtiéndose ella misma en una villana.