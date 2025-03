Netflix peleó "a puñetazos" con Marvel por Daredevil y The Defenders: "Solo querían dinero"

Netflix peleó "a puñetazos" con Marvel por Daredevil y The Defenders: "Solo querían hacer dinero"

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

En 2013, Marvel Television y Netflix anunciaron un acuerdo para llevar Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist al servicio de streaming, con la idea de que esos personajes finalmente se reunieran en The Defenders. Algunas de esas series fueron un éxito y tuvieron varias temporadas, pero parece que la colaboración entre la Casa de las Ideas y la plataforma no fue fácil.

En una entrevista con Variety, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, habló sobre el acuerdo y la relación entre la compañía y Marvel Television. "Sin duda, nuestro acuerdo con Marvel fue el acuerdo más grande en la historia de la televisión. Nadie lo volverá a igualar", explicó. "Nos comprometimos a cinco temporadas originales de televisión sin pilotos, 13 episodios costosos para cada serie centrada en un personaje. Y luego una temporada de crossover. Finalmente, aprendimos mucho sobre el negocio del entretenimiento con ese acuerdo", reveló.

Cuando le preguntaron si creía que las series de Marvel para Disney+ son un éxito, Sarandos respondió: "Creo que sí. Quiero decir, no lo sé porque no publican ningún número. En nuestras series, estábamos tratando con el antiguo régimen de Marvel Television, que operaba de manera independiente en Disney. Y eran ahorradores. Cada vez que queríamos hacer las series más grandes o mejores, teníamos que insistir mucho. Nuestros objetivos no estaban bien alineados. Nosotros queríamos hacer una gran televisión; ellos querían ganar dinero. Yo pensaba que podríamos ganar dinero haciendo una gran televisión".

"Quieres trabajar con personas cuyos objetivos estén alineados con los tuyos. Cuando las personas están produciendo para ti, están tratando de producir lo más barato posible. Mi incentivo es hacerlo lo mejor posible. Esa es una lección que me llevo para siempre. Como productores, lo que Marvel no gastaba, se lo quedaba. Así que cada vez que queríamos agregar algo a la serie para mejorarla, era como una pelea a puñetazos", concluyó.

Estas declaraciones no son una sorpresa, ya que Isaac Perlmutter, ex presidente de Marvel Entertainment, era conocido por su política de control estricto de gasto. Eso jugó un papel importante a la hora de que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, le pidiera al CEO de Disney, Bob Iger, que Marvel Studios se convirtiera en una entidad separada, sin la intervención de Perlmutter ni del comité creativo de Marvel Entertainment.