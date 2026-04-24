Primer vistazo a Kingpin en el rodaje de Daredevil: Born Again temporada 3 con un gran spoiler sobre su futuro - MARVEL

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

A falta de dos episodios para que concluya la segunda temporada de Daredevil: Born Again, la tercera entrega de la serie se rueda actualmente en Nueva York. Las nuevas imágenes filtradas del rodaje no solo ofrecen el primer vistazo al renovado aspecto de Kingpin tras los acontecimientos de la temporada en curso en Disney+, sino que apuntan a un importante cambio en su futuro que conecta con Spider-Man: Brand New Day.

Las fotografías, publicadas inicialmente por Getty Images y difundidas en X por un usuario identificado como Daredevil Shots, muestran a Vincent D'Onofrio caminando por las calles de Nueva York caracterizado como Wilson Fisk. No obstante, su aspecto dista del que se ha visto hasta ahora en Born Again, pues el alcalde de Nueva York aparece con una poblada barba blanca, abrigo y un gorro, un atuendo que contrasta con su habitual imagen impoluta, trajeada y perfectamente afeitada como máximo responsable político de la ciudad.

El detalle más revelador de las imágenes no está únicamente en el nuevo aspecto del villano, sino en el entorno que lo rodea. En las instantáneas, Fisk pasea junto a material promocional de la campaña electoral de Sheila Rivera, hasta ahora una figura clave de su equipo político y quien se perfila como su posible sucesora al frente del Ayuntamiento. Esta revelación sugiere que el mandato de Kingpin como alcalde de Nueva York está, como mínimo, seriamente amenazado.

First look at Vincent D'Onofrio as Kingpin on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3.



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Vincent D'Onofrio and director Justin Benson on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3.



(via: getty images) pic.twitter.com/zXPdtDV931 — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) April 24, 2026

LA FILTRACIÓN CONECTA CON SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Aunque el desenlace de la segunda temporada de Daredevil: Born Again no llegará a Disney+ hasta el 6 de mayo, las imágenes de la tercera entrega parecen señalar que la etapa política de Kingpin se acerca a su final. Una idea que conecta con lo desvelado por el tráiler de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland, que llegará a los cines el 31 de julio.

En el tráiler del largometraje dirigido por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Sheila Rivera entrega a Spider-Man las llaves de la ciudad, un gesto que normalmente concede el alcalde. Actualmente este cargo lo ocupa Fisk, que en Born Again está en plena guerra contra los vigilantes, por lo que resulta bastante improbable que le otorgue la llave de Nueva York a Spider-Man.

La primera temporada de Born Again terminó con Matt Murdock reuniendo a varios aliados para librar su batalla contra Fisk y su fuerza Anti-vigilante, destronarlo como alcalde y recuperar la ciudad. No obstante, el hecho de que Nueva York honre a Spider-Man en los eventos de Brand New Day no implica necesariamente que Daredevil, Jessica Jones y compañía lo hayan conseguido, pues aún se desconoce cómo encaja la escena del tráiler dentro de la trama de la película.

Spider-Man: Brand New Day se ambienta cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home. Teniendo en cuenta que esta última se ubicaba cronológicamente en 2024, la cuarta parte estará ambientada en 2028. Esto significa que el trepamuros podría haber recibido la llave de Nueva York antes de que Fisk se convirtiese en el alcalde, ascenso que se produjo en 2026, lo que implica que hay un margen de dos años para encajar el suceso dentro de la trama.