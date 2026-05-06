¿Tiene El Final De Daredevil: Born Again T2 Escena Post-Créditos? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Daredevil: Born Again, la resurrección del hombre sin miedo ahora ya como parte orgánica del Universo Marvel tras sus tres entregas en Netflix, ha concluido en Disney+. Y, como cada vez que un proyecto de Marvel Studios llega a la gran o pequeña pantalla, los fans se hacen la misma pregunta: ¿tiene Daredevil: Born Again escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han consolidado como un recurso habitual en grandes franquicias y han estado presentes en sagas tan populares como Star Wars, Fast & Furious, John Wick, Matrix, Transformers, Expediente Warren, Godzilla x Kong, Sonic, Toy Story o Jurassic World. Sin embargo, en el cine de superhéroes han adquirido un peso particular hasta convertirse en un sello propio de este tipo de producciones.

En el caso de Marvel Studios, un somero repaso a la saga ya da idea de su enorme relevancia. Desde su primer largometraje, Iron Man (2008), la escena con Nick Furia reclutando a Tony Stark para la Iniciativa Vengadores asentó la idea de que estos epílogos podían funcionar como puente entre proyectos y como engranaje narrativo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Con el paso de los años, ese mecanismo ha servido tanto para anticipar nuevas tramas como para reforzar conexiones entre personajes.

Así, además de casi todos los largometrajes del UCM, las escenas post-créditos también han estado presentes en series como Wandavision, Loki, Moon Knight, Ms. Marvel o Echo, donde precisamente era Kingpin el protagonista.

No obstante, la segunda temporada de Daredevil: Born Again rompe con una tradición que ya se desafío en títulos como Invasión secreta, Agatha, ¿quién si no? y Marvel Zombies. La nueva serie de Marvel Studios no incluye escena post-créditos, ni a mitad ni al final de los créditos, en ninguno de sus ocho episodios.

En todo caso, y a pesar de la ausencia de una secuencia extra, el futuro de Daredevil en el UCM está asegurado. La tercera temporada ya se rueda con jugosas filtraciones desde el set de filmación y, además, el próximo 13 de mayo Disney+ emitirá el especial The Punisher: One Last Kill, escrito y protagonizado por Jon Bernthal.