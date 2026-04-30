La gran muerte de Daredevil 2x07 fue una decisión de última hora: "Me editaron con CGI disparándole en la cabeza"

La gran muerte de Daredevil 2x07 fue una decisión de última hora: "Rodé con CGI disparándole en la cabeza" - DISNEY+

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ el penúltimo episodio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, un capítulo que ha sacudido la recta final de la ficción con la muerte de otro de sus personajes clave. No obstante, el equipo de la serie ha revelado que en el desenlace original el afectado sobrevivía y que su actor rodó el episodio final antes de que se cambiara de decisión durante la postproducción.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

El 2x07 de Daredevil: Born Again acaba con el asesinato de Daniel Blake, el "heredero no reconocido" de Fisk interpretado por Michael Gandolfini, a manos de Buck Cashman, el sicario de Kingpin encarnado por Arty Froushan. Durante el episodio, Buck exige a Daniel que le entregue a BB Urich después de que esta filtrara los planes del alcalde, pero Blake es incapaz de obedecer la orden, por lo que Cashman le da una brutal paliza y luego lo mata de un disparo.

No obstante, esa escena no se concibió así hasta la postproducción de Born Again. Según revela Froushan en una entrevista con Variety, en la versión que rodó Buck apuntaba con su arma a Daniel, pero no apretaba el gatillo, sino que le perdonaba la vida y le ordenaba huir. "Básicamente le miente a Fisk a la cara y le dice: 'Lo he matado', pero obviamente no lo ha hecho", indica el intérprete sobre las explicaciones que daba originalmente su personaje al interpretado por Vincent D'Onofrio.

De acuerdo con Dario Scardapane, showrunner de la ficción, la decisión de conservar con vida a Daniel respondía a que este "había recibido una oportunidad tras otra" y que proteger a BB era su forma de pagar por ellas. Pero al revisar el material en la sala de montaje, el responsable de la serie consideró que esa resolución "estaba muy mal, era un poco insípida y no había historia más allá".

"A veces el arco ya está construido y lo estás alargando demasiado", añade Scardapane, que cuenta que el equipo de posproducción incorporó entonces el disparo que transformó el destino de Blake. "En la sala de montaje dijimos: 'Deberíamos probar esto'. Lo montaron muy rápido y se podría haber oído caer un alfiler en la sala después de aquello. Fue algo como 'joder, madre mía'", asegura.

Este cambio obligó al showrunner a llamar personalmente a Gandolfini para comunicarle que su personaje moriría finalmente en esa secuencia. "Le dije algo como: 'Tío, tengo la peor noticia'", recuerda Scardapane. "Y él me respondió: 'Sé exactamente lo que vas a decir, y es la decisión correcta'", desvela. "Rodé el episodio 8 y él vivía. No supe que iba a morir hasta que la serie había terminado", explica Gandolfini en una entrevista con TV Insider, donde sostiene que el nuevo desenlace "es más coherente con el arco que la temporada había trazado para Daniel".

¿QUÉ FUTURO LE DEPARABA ORIGINALMENTE A DANIEL?

Scardapane también ha detallado cuál habría sido el futuro de Blake si la serie hubiese mantenido la versión inicial. "La forma en la que habría continuado es que él permanecía en la Administración Fisk. Iba a presentar su dimisión y le decían algo como 'no voy a aceptar tu renuncia, voy a tenerte cerca porque no confío en ti'", señala el showrunner. No obstante, "todo lo que venía después parecía una especie de cosa rara y floja que no terminaba de funcionar", mientras que la escena por la que apostaron era una forma de "dentro de su retorcida amistad, ser fieles a quienes eran".

"Había escenas rodadas con él después de ese momento y de verdad parecía que estábamos contando la historia equivocada", añade el showrunner, que considera que "es una prueba de cuánto queremos a Daniel". "Sabíamos que probablemente este personaje no debía sobrevivir, pero simplemente no éramos capaces de hacerlo", reconoce.