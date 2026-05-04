Filtración de la temporada 3 de Daredevil Born Again confirma a Iron Fist y Luke Cage en la serie de Marvel - DISNEY+

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again aún no ha finalizado en Disney+. Sin embargo, su tercera entrega ya se está rodando en Nueva York, y desde el set han surgido unas imágenes que parecen anticipar que los antiguos compañeros de Matt Murdock (Charlie Cox) y Jessica Jones (Krysten Ritter) en The Defenders, Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist (Finn Jones), se incorporarán a los nuevos episodios de la serie.

Estas tomas, que ya circulan como la pólvora en redes, muestran a Jones, la ruda detective encarnada por Ritter, cerca de un edificio emplazado en una calle de Brooklyn, con un café en la mano. A su espalda, junto a varias personas, se encuentran dos prominentes figuras encapuchadas con gabardinas de color negro.

El fandom no ha tardado en identificarlos como Colter y Jones, quienes encarnaron en The Defenders, serie que vio la luz en 2017, a Luke Cage y Daniel Rand/Iron Fist.

Bajo la capucha y el casi imperceptible rostro del héroe de piel indestructible se aprecia un traje de tres piezas que resulta idéntico al que vestía cuando el personaje finalizó su propia serie en Netflix, mientras que el de su compañero, Finn Jones, es bastante más reconocible con una camiseta blanca y un pantalón de chándal verde.

Krysten Ritter, Mike Colter and Finn Jones on the set of 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' Season 3 as Jessica Jones, Luke Cage and Iron Fist



THE DEFENDERS ARE OFFICIALLY BACK pic.twitter.com/FAlEgQ21WD — Warling (@WarlingHD) April 3, 2026

Así pues, a pesar de que Marvel no se haya pronunciado todavía, todo apunta a que incorporará a ambos justicieros en la temporada 3 de Born Again, reuniéndolos con Daredevil y Jessica Jones en el UCM.

Los incondicionales marvelitas ansían ver un reencuentro del equipo al completo de The Defenders desde que Ritter se unió a la temporada 2 de Born Again. Tanto en las series de Marvel en Netflix como en los cómics, Jones y Cage han mantenido una intensa relación sentimental.

Por lo que tiene todo el sentido del mundo que Cage se incorpore a los nuevos episodios de la serie junto a Daredevil e Iron Fist, con quien también mantiene una estrecha relación de amistad. Aunque por ahora se desconoce el papel que desempeñarán en la trama de la temporada 3 de Born Again, es lógico suponer que se unan a Jessica y Matt en su batalla contra el mandato de Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) como alcalde de Nueva York.

Asimismo, Ritter confirmó su regreso en la tercera entrega antes de los últimos episodios de la temporada 2 de la serie. Colter, por su parte, confesó a Inside of You que su regreso como Cage estaba próximo.

"He tenido conversaciones con Marvel, y creo que es muy, muy probable que vuelva en algún momento, aunque no sé cuándo. Pero creo que volveré", aseguró. Además, Jones, quien interpretó a Iron Fist tanto en su propia serie como en The Defenders de Netflix, ya expresó su interés por retomar al personaje durante La Conve/Animex de 2025, que se celebró en México.