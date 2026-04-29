Daredevil: Born Again 2x07 mata uno de sus mejores personajes y hace tambalear el legado de Kingpin - MARVEL

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ el penúltimo episodio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again. Además de acercar el pulso entre Wilson Fisk y Matt Murdock a su desenlace, el séptimo capítulo se cobra la vida de uno de los personajes clave de la serie con una muerte que trasciende su propio arco y golpea de lleno los planes de Kingpin y la posible continuidad de su imperio en Nueva York.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Aunque Daniel Blake (Michael Gandolfini) se había consolidado como una de las figuras más cercanas a Wilson Fisk dentro del entramado político y criminal de la ficción, su amistad con BB Urich siempre lo había situado en una posición delicada. La sobrina de Ben Urich, el periodista asesinado por Kingpin en Daredevil, estaba vinculada a la resistencia contra Fisk, una circunstancia que no había roto el vínculo entre ambos porque Daniel no conocía el verdadero alcance de las actividades de BB.

Pero ese conflicto estalla al final del 2x06 cuando Daniel descubre que su amiga no solo se opone al proyecto de Kingpin, sino que trabaja activamente contra el alcalde saboteando sus planes con información que él mismo le ha proporcionado. Como consecuencia, en el 2x07 Daniel recibe la misión de entregar a BB al frío y metódico sicario de Fisk, Buck, para que este la elimine.

Aunque en un primer momento Daniel engaña a BB y parece dispuesto a cumplir la orden, el personaje de Gandolfini comprende que hacerlo supondría condenar a muerte a una de las pocas personas con las que tiene un vínculo genuino. En el último momento, decide salvarla, le pide que huya y que no le diga dónde va para no poder revelarlo aunque lo torturen.

Poco después, Daniel acude a Buck plenamente consciente de que su desobediencia tendrá consecuencias, y no tarda en comprobarlo. El sicario le propina una brutal paliza para intentar que revele el paradero de BB, pero cuando Buck entiende que el ya moribundo Daniel no va a darle la información que busca le dispara en la cabeza. De esta forma, se sella de manera fulminante el destino de una de las piezas más importantes del círculo de Fisk.

¿ERA DANIEL EL HEREDERO DE WILSON FISK?

El impacto de la muerte de Daniel va mucho más allá del propio personaje y golpea directamente el futuro del imperio criminal de Kingpin. En el 2x02, Wilson Fisk y Vanessa hablaron de legado, pues la gran carencia del imperio de Fisk es la ausencia de un heredero llamado a garantizar su continuidad y expansión territorial. A falta de un sucesor biológico y tras la muerte de Vanessa en el 2x05, Daniel era el candidato idóneo tanto por edad, dependencia y su devoción casi absoluta a Kingpin.

Presentado en la primera temporada como miembro del equipo de campaña de Fisk, el personaje interpretado por Michael Gandolfini ascendió hasta instalarse en el círculo de máxima confianza del alcalde. Su lealtad le había permitido ganarse el favor del personaje encarnado por Vincent D'Onofrio, hasta el punto de que la serie parecía prepararlo como una suerte de heredero político y criminal de Kingpin. Hasta Buck llegó a definir a Daniel como un "heredero no reconocido".

La pérdida de Daniel tiene además una lectura más amplia dentro del futuro de Fisk. Daniel fallece como alguien que, en el último instante, rechaza aquello en lo que Kingpin intentaba convertirlo. Si quien mejor encarnaba la promesa de continuidad termina rebelándose contra el sistema que lo había elevado, el reinado de Fisk queda condenado a extinguirse con él.