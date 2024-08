Vincent D'Onofrio promete que Daredevil: Born Again será "mucho más violenta" que la serie de Netflix

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

En su momento, cuando vio la luz en 2018, la serie de Daredevil de Netflix sorprendió con un tono mucho más oscuro a lo que acostumbraba hasta entonces el Universo Cinematográfico Marvel. Y cuando se anunció que Marvel Studios planeaba retomar el personaje en Daredevil: Born Again de Disney+, muchos fans temían que, al tratarse de una plataforma 'familiy friendly', el reboot fuera una versión algo edulcorada y menos ruda que la original. Sin embargo, Vincent D'Onofrio, que encarna de nuevo al villano Kingpin en la serie, ha prometido grandes dosis de violencia en el nuevo proyecto.

"Hay algunas cosas en esta serie en las que vamos mucho más lejos que en la original", dijo el actor en una entrevista con Rotten Tomatoes, le preguntaron al ser interrogado sobre si la nueva serie sería tan violenta como la original. "Hay una cosa en particular que hace mi personaje y que no puedo creer que haya llegado al montaje final", dejó caer.

Vincent D'Onofrio teases what violence fans can expect to see in the upcoming #DaredevilBornAgain series. pic.twitter.com/6YW15zzfj4