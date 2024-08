Marvel anticipa la llegada de un nuevo villano en Daredevil: Born Again durante el D23 Expo

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again supondrá el regreso al UCM de Charlie Cox como Matt Murdock. Y, con los fans esperando a que Marvel dé novedades sobre la serie en la D23 Expo, nuevas informaciones sugieren que, en ella, el hombre sin miedo se enfrentará a otro villano además de Wilson Fisk, A.K.A. Kingpin.

Marvel estará presente en la D23 Expo, la convención que Disney celebra del 9 al 11 de agosto en Anaheim (California). Pese a que el estudio liderado por Kevin Feige todavía no ha realizado ningún anuncio oficial, según el podcast Phase Zero, Daredevil tendrá que batallar con un siniestro enemigo en Born Again.

A través de su cuenta en X, el medio ha lanzado unas imágenes de lo más reveladoras. Se trata de un display de la serie que recrea un oscuro callejón que alberga en sus paredes dos retratos hechos a base de grafitis.

En el de la izquierda puede verse a Daredevil, y en el lado derecho, el dedicado a Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio), representando las dos caras que mantiene el capo criminal. Pero también pone al descubierto un significativo detalle de cara a la trama de la serie: la identidad de su autor, Muse.

Daredevil: Born Again art seen through a TVA time door at #D23. pic.twitter.com/zIKKU1VqAa — Phase Zero - MCU (@PhaseZeroCB) August 9, 2024

Creado por Charles Soule y Ron Garney, Muse apareció en 2016 por primera vez en el número 11 de Daredevil (Vol. 5). Bajo su traje y máscara se esconde Vincent Van Gore, un psicópata que pronto se establecería como némesis del hombre sin miedo, cometiendo atroces asesinatos para convertir las miserables e insignificantes vidas de sus víctimas en obras de arte.

Y, por lo que parece, tendrá ocasión de hacerlo en el UCM. Puesto que los atroces crímenes de Muse en las grapas comenzaron con el mandato de Fisk como alcalde de Nueva York, la presencia de este maníaco en Born Again tendría todo el sentido del mundo. Pero, de momento, toca esperar para averiguarlo.

Además de D'Onofrio y Cox, Born Again, que verá la luz en Disney+ el 25 de mayo de 2025, también cuenta en su reparto con Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson y Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher. Ayelet Zurer, Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton y Arty Froushan completan el elenco de la serie.