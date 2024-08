Filtrado el hiperviolento tráiler de Daredevil: Born Again de la D23 con The Punisher, Kingpin, White Tiger y más

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

En el marco de la D23, el gran evento para fans que Disney celebra este fin de semana en Anaheim (California), Marvel Studios proyectó el primer adelanto de Daredevil: Born Again. Y a la espera de que el tráiler se lance por los canales oficiales del estudio, el avance de la serie protagonizada por Charlie Cox, que se estrenará el próximo año en Disney+, ya se ha filtrado en Internet.

El teaser mostrado únicamente para los asistentes a la Disney Entertainment Showcase de la D23 se ha filtrado completo revelando así el tono oscuro y violento que mantendrá la serie y también algunas sorpresas impactantes... incluyendo una inesperada conexión con Ms. Marvel.

Así el adelanto de esta suerte de reboot y a la vez secuela de Daredevil, que verá la luz en marzo de 2025, muestra un primer vistazo a White Tiger, al villano Bullseye (Wilson Bethe) encarcelado, la reunión de The Punisher (de nuevo encarnado por Jon Bernthal) con Matt Murdock, y un tenso pero muy revelador encuentro entre Matt Murdock y Wilson Fisk, la gran némesis del Hombre sin Miedo al que vuelve a dar vida Vincent D'Onofrio.

Teaser trailer for 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' at #D23 #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/4kthhCQYvs