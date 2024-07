Daredevil: Born Again seguirá el ejemplo de X-Men 97

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again, supondrá la vuelta al UCM de Charlie Cox como Matt Murdock. Y antes incluso de su estreno para el 25 de mayo de 2025, el productor y director de contenidos para televisión, animación y streaming de Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha asegurado que la serie se encuentra al mismo nivel de X-Men 97.

Lo ha hecho en The Official Marvel Podcast. A su paso por el programa, Winderbaum, quien es también responsable del renacer televisivo de la Patrulla X, no solo ha elogiado el rumbo que está tomando Born Again, sino que se asemeja bastante a X-Men 97.

"Daredevil es increíble. Es muy parecida en algunos aspectos a X-Men 97 porque está resucitando algo que a los fans les entusiasma. Pero tomando una nueva dirección", explicó sobre la serie del diablo de Hell's Kitchen que ya es uno de los títulos más esperados de Marvel.

Este paralelismo se debe al doble significado que posee el título de Born Again. Por una parte, la alusión al renacer del también llamado hombre sin miedo en el cómic homónimo de Frank Miller. Y por otra el reinicio que Marvel pretende dar al personaje de Cox tras haberle incorporado al UCM primero un cameo en Spider-Man: No Way Home, después apareciendo en varios de los capítulos finales de She-Hulk y, finalmente, con su combate frente a Maya López (Alaqua Cox) en Echo.

Daredevil: Born Again, cuya primera temporada tendrá 18 episodios, también traerá de regreso a Vincent D’ Onofrio como Wilson Fisk, A.K.A. Kingpin, que ya se presentó dentro del UCM primero en Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón, y luego fue el villano principal de Echo. Según Winderbaum, la violenta relación entre el implacable capo criminal de Nueva York con Murdock será muy diferente de lo ya visto hasta ahora.

"Estos personajes han madurado. El universo es distinto al de entonces. Las cosas han cambiado. La sociedad ha cambiado. Matt y Wilson han cambiado, y sus personajes van a colisionar de un modo que nunca habíamos visto antes. Ya no sirve lo de intentar asesinarse unos a otros. La política ha entrado en juego", señaló el jefe de streaming, televisión y animación de Marvel Studios.

Tras mostrar durante la Disney Upfront, el evento de presentación de contenidos para profesionales y anunciantes, un suculento clip de Born Again, se espera que la Casa de las Ideas dé nuevos detalles sobre la serie en la Comic-Con que se celebrará del 25 al 28 de julio en San Diego... o a más tardar en el D23 que se celebrará entre el 9 y el 11 de agosto en Anaheim, California.