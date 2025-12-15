Vecna pasa al siguiente nivel en tráiler de Stranger Things 5 vol. 2: "Ha llegado el momento" - NETFLIX

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

El viernes 26 de diciembre Netflix estrenará tres nuevos capítulos de la quinta temporada de Stranger Things. Y, para disparar aún más el 'hype' ante la nueva trilogía de episodios que componen el volumen 2 de la entrega final de la serie de los hermanos Duffer, la plataforma ha lanzado su primer y espectacular tráiler.

Un adelanto de más de dos minutos de duración que arranca con un devastado Will tras el final del volumen 1. Y es que, aunque el joven experimentó una gran transformación mostrando enormes poderes que le capacitaban incluso para controlar y destrozar con su mente a los demogorgons, es consciente de que Vecna está triunfado.

"Hemos fallado. No tuvimos ninguna oportunidad", dice el personaje de Noah Schnapp. "Esto no ha terminado, te lo garantizo", replica su madre, Joyce Byers encarnada por Winona Ryder. Y vaya que si no ha terminado.

Al ritmo del más que apropiado temazo 'Uspside Down' de Diana Ross presenta entonces algunos de los que serán los momentos clave de los nuevos capítulos: Los esfuerzos de Max y Holly por escapar de la mente de Vecna, la alianza de Once y Ocho para "matar" al villano y el épico el juramento de Steve y Dustin para no rendirse jamás.

Y mientras tanto, Vecna pasa a un nuevo nivel... una nueva fase en su plan para expandir el Mundo del Revés por toda la realidad. "Ha llegado el momento de un nuevo mundo", afirma Henry Creel.

El reparto de Stranger Things incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Dra. Kay).

Los tres nuevos episodios de la serie estarán disponibles en Netflix el 26 de diciembre, pero habrá que esperar hasta el 1 de enero para que el ansiado capítulo final llegue a la plataforma.