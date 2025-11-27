Stranger Things 5: La brutal transformación de Will y su conexión con Vecna, explicados - NETFLIX

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Stranger Things comenzó allá por 2016 con La desaparición de Will Byers, el primer episodio de la ficción que, tal y como su título indicaba abordaba la misteriosa desaparición del por aquel entonces niño encarnado por Noah Schnapp. Desde el principio, Will ha sido central en la trama de la serie de Netflix y era de esperar que jugara un papel primordial en la quinta y última temporada, algo que ya han empezado a confirmar los cuatro capítulos estrenados.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

A lo largo de las temporadas se ha ido haciendo patente que el paso de Will por el Mundo del Revés le dejó una marca indeleble, lo cambió para siempre estableciendo una conexión con la dimensión oscura y sus criaturas que ahora se antoja crucial en la batalla final contra Vecna.

Además de ofrecer más detalles de la desaparición de Will y lo que ocurrió mientras estaba atrapado en el Mundo del Revés, revelando que ya entonces el pequeño se había cruzado con el gran villano, la ficción muestra en sus nuevos episodios cómo este empieza a descubrir hasta dónde llega su conexión con la mente colmena del Upside Down.

Después de sufrir unas extrañas visiones, el joven comprende que puede acceder a la mente de Vecna y, como él, ver a través de sus víctimas, con lo que es capaz de alertar al resto de quién será su siguiente objetivo. El vínculo de Will con los monstruos se hace cada vez más patente, hasta el punto de que sufre en sus carnes el daño que se les inflige a los Demogorgon.

Mientras que Robin compara las habilidades de Will con una antena o receptor, Mike ofrece otra perspectiva del asunto que resulta decisiva. Después de que su amigo le confiese que, cuando el Demogorgon estaba atacando a su madre, era capaz de ver con sus ojos y sentir su ira pero también conservaba su propio miedo, como si se encontrase dentro de una película y fuese incapaz de pararla, Mike le cuestiona convencido de que sus capacidades pueden ser mayores de lo que imaginan. "¿Seguro que no lo hiciste? Apagar la peli de miedo", le pregunta a Will.

WILL, EL HECHICERO

Mike sugiere entonces que quizá era Will quien estaba protegiendo a su madre "y no al revés". "Vecna controla la mente de colmena como un titiritero. A lo mejor, cuando te conectas a colmena, tú también manejas los hilos", explica, señalando que, en cierto sentido, Will es como Vecna, es "como un mago". "En la vida real eres más un hechicero", apunta el personaje de Finn Wolfhard, mencionando así el título del capítulo. "Tus poderes no salen de un libro de hechizos, son innatos", añade.

Más tarde, en los últimos compases del cuarto capítulo, las palabras de Mike cobran nuevo sentido, ya que Will, en la gran batalla en las instaciones del ejercito contra los Demogorgon que Vecna había enviado para secuestrar más niños, exhibe unos poderes que hasta entonces no había mostrado.

Siguiendo un consejo de Robin, el joven busca respuestas y aceptación dentro de sí mismo y consigue hacerse con el control de los tres Demogorgon que están a punto de acabar con Mike, Robin y Lucas. A pesar de encontrarse en tres puntos diferentes de Hawkins, Will consigue frenarlos a todos en el aire y quebrar sus extremidades, tal y como hacía Vecna con sus víctimas.

Mientras está haciendo uso de esta recién descubierta habilidad, los ojos de Will se quedan en blanco, tal y como le sucede a Vecna y, cuando termina, le sangra la nariz, exactamente igual que a le ocurre a Once tras usar su telequinesis, lo que deja claro que su poder está relacionado con estos dos personajes.