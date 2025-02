Jamie Campbell Bower necesitó terapia tras interpretar a Vecna en Stranger Things: "Me dejó jodido"

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Jamie Campbell Bower se unió a Stranger Things en la temporada 4 como Henry Creel, el villano también conocido como Vecna. El actor, que también interpretó a Grindelwald en las películas de Harry Potter y a uno de los Volturi en la saga Crepúsculo, recientemente ha revelado cómo se siente al haber dado vida a varios antagonistas a lo largo de su carrera.

"Es gracioso. Estuve hablándolo con mi terapeuta el otro día", dijo Bower cuando se le preguntó al respecto en la MegaCon. El público empezó a reír pero Bower dijo que hablaba "muy en serio... No estoy mintiendo".

"Estábamos pasando por algunas cosas y él dijo: 'Realmente necesitamos asegurarnos de que saques tiempo para ti la próxima vez que trabajes'", recordó Bower. "Me volví hacia él y le dije: 'Sí, para ser honesto contigo, no creo que vaya a hacer otro tipo malo por un tiempo'. Me deja jodido. Lo digo muy en serio", apuntó.

Sin embargo, Bower aclaró que está agradecido por su papel de Vecna en Stranger Things y no lo da por sentado. "Ha sido increíble, ha sido un viaje increíble, unirme a la serie desde la temporada 4, ser parte de algo que tanta gente ama y algo que yo también amaba y todavía amo. Pero definitivamente estoy listo para colgar la espuma de látex y decirle adiós", expuso.

La quinta temporada de Stranger Things cerrará la serie de Netflix. La entrega ha estado en preparación durante bastante tiempo, con retrasos por las huelgas de Hollywood de 2023, así como por los efectos de la pandemia de COVID-19, que ya había retrasado la temporada 4.

La temporada 5 se filmó a lo largo de 2024 y, según se ha adelantado, es la entrega más grande jamás realizada en términos de escala, efectos especiales y escenarios. Se espera que la temporada 5 de Stranger Things se estrene en algún momento de este 2025, pero todavía no se ha revelado la fecha exacta.

Durante la presenación de los estrenos de Netflix para este año, los hermanos Duffer comentaron "esta es la temporada más ambiciosa en cuanto a escala hasta la fecha" y también que "a la vez, creemos que es la más personal". "El rodaje ha sido muy intenso y emocional, tanto para nosotros como para el elenco", dijeron los Duffer que también confirmaron que ya trabajan en ampliar el universo de 'Stranger Things'.