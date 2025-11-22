Stranger Things ya adelantó el final de Vecna hace tres años: Solo dos personajes pueden derrotarlo

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Cada vez queda menos para que Stranger Things llegue a su fin con el estreno de su quinta y última temporada, pero hasta entonces, los fans aún pueden especular sobre el desenlace. Entre las muchas teorías que circulan, una de ellas señala que la serie ya adelantó hace años que solo dos personajes podrían derrotar a Vecna.

A pesar de ser el gran villano de la ficción, el nombre de Vecna no se mencionó por primera vez en la misma hasta el primer episodio de la cuarta temporada y no fue precisamente para designar al personaje de Jamie Campbell Bower, sino como parte de una campaña de Dragones y Mazmorras (D&D, por sus siglas en inglés).

En el juego, Eddie Munson narraba el regreso de un malvado enemigo que los chicos creían muerto... algo que se refleja también en su realidad, con Once creyendo haber derrotado a Vecna solo para descubrir que lo que hizo fue mandarle al Mundo del Revés. Teniendo en cuenta ese paralelismo, toda la campaña pudo ser un presagio de los eventos que están por ocurrir en la serie.

En el juego, Vecna contaba con toda una secta de fieles servidores, lo que podría indicar que el villano usará al Azotamentes para poseer a los ciudadanos de Hawkins. Por otro lado, al final solo quedaban dos jugadores para enfrentarse a Vecna, un detalle que podría haber adelantado los participantes de la batalla real.

En el caso de que, efectivamente, la temporada lleve a una lucha entre Vecna y dos personajes, lo más probable es que estos sean Once y Will. Según señala ComicBook, Once es la única cuyo poder puede rivalizar con el monstruoso ser que una vez fue Henry Creel y lo ha probado en numerosas ocasiones a lo largo de la ficción.

Por otro lado, la importancia de Will dentro de la trama de Stranger Things es innegable, con su desaparición comenzó todo y los adelantos de la quinta temporada ya han dejado claro que su conexión con el Mundo del Revés y Vecna, que quiere usarlo en sus planes una vez más, será crucial. De hecho, una teoría apunta a que el joven incluso podría conseguir poderes, siendo el hechicero que menciona el título del cuarto episodio.

En todo caso, habrá que esperar hasta la llegada de los capítulos a Netflix para comprobar si, efectivamente, la campaña de Dragones y Mazmorras de Eddie adelantó el final. Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada estarán disponibles en la plataforma a partir del 27 de noviembre, los siguientes tres podrán disfrutarse a partir del 26 de diciembre y el último se estrenará el 1 de enero de 2026.