La segunda parte de Stranger Things 5 se centrará en recuerdos de Vecna: "Lo llamamos nuestra nueva trama de Rusia" - NETFLIX

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things ya están disponibles en Netflix y los tres siguientes no llegarán hasta el próximo 26 de diciembre. Y puede que para que la espera se haga más amena, los creadores de la ficción, los hermanos Duffer, ya han ofrecido un importante detalle de los próximos capítulos, confirmando que habrá una trama dedicada a los recuerdos de Vecna.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el primer volumen de la temporada 5 se revela que Max (o al menos, su conciencia) está atrapada en la mente de Vecna y que, mientras trataba de regresar al mundo real, recorrió muchos de sus recuerdos, incluidos la masacre del laboratorio, su paso por el instituto de Hawkins y algo tan traumático que lo mantiene alejado de las cuevas que la joven acaba convirtiendo en su refugio.

Al ser preguntados sobre si los próximos episodios incluirían más recuerdos del villano, los creadores fueron claros. "Sí, es lo que llamamos nuestra nueva trama de Rusia, porque tiene muy pocos personajes. Max y Holly están bastante aisladas. Estamos muy contentos con cómo se integra con las otras tramas", adelantó Matt Duffer en una entrevista concedida a Variety.

La comparación de la trama de Max y Holly con la de Rusia de la temporada 4 tiene mucho sentido, no solo por el reducido número de personajes que abarca, sino también por su propia narrativa. Así, al igual que Hopper trataba de escapar de los rusos, las dos jóvenes planean huir de la mente de Vecna.

Puesto que los nuevos episodios ahondarán en el pasado de Vecna, muchos se preguntan cuánto conectará la serie con The First Shadow, la obra de teatro que funciona como precuela, y que también incluía una misteriosa cueva en la que un jovencísimo Henry Creel se habría encontrado por primera vez con algo relacionado con el Mundo del Revés.

Los hermanos Duffer han confirmado que la formación rocosa de la obra es, efectivamente, la misma que sirve de refugio a Max en la ficción y a la que el personaje de Jamie Campbell Bower no parece poder o querer acceder, pero también han asegurado que no es necesario "en absoluto" ver la obra para entender la historia, dando a entender que la serie ofrecerá todas las respuestas.