VÍDEO: Las estrellas de Stranger Things, 'spoilean' el final, adelantando el destino de Vecna

Las estrellas de Stranger Things, 'spoilean' de nuevo el final, adelantando el destino de Vecna - NETFLIX

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Apenas quedan un par de semanas para que Stranger Things llegue a su fin. La segunda parte de la temporada 5 aterrizará en Netflix el próximo 26 de diciembre y el episodio final lo hará el 1 de enero de 2026. No obstante, sus estrellas parecen tener dificultades para mantener en secreto el desenlace, en especial Noah Schnapp, quien ha vuelto a decir algo que no debía, revelando un sorprendente giro de Vecna.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE POSIBLES SPOILERS))

Durante una entrevista concedida a TV Guide, el reparto de la serie fue preguntado por el que, en su opinión, era el villano más incomprendido. Tanto Maya Hawke como Schnapp, que se hallaban en sets diferentes, respondieron que Vecna pero, en el caso del actor que da vida a Will, fue cortado inmediatamente por Millie Bobby Brown. "No, cállate", le advirtió la intérprete a su compañero, antes de que este pudiese profundizar en su respuesta.

La entrevistadora trató entonces de tirar del hilo, centrando la cuestión en la temporada 4 para no incurrir en spoilers y Brown volvió a esquivar el tema. "Ya sabes, mejor no hablemos de eso, porque hoy ha sido un día muy duro. Queremos hacer mucho por ti, pero no somos lo suficientemente inteligentes como para esquivar estas preguntas. Ojalá lo fuéramos, pero no lo somos", se disculpó.

Por su lado, Hawke, que se encontraba en el set junto a Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery, no tuvo problema en justificar que Vecna, "ha pasado por muchas cosas", si bien eso es algo que se puede aplicar a todos los "tipo malos" e incluso a algunos buenos, que, por mucho que sufran, no se vuelven malvados.

En todo caso, que tanto Hawke como Schnapp mencionaran a Vecna y en especial la reacción de Brown, apuntan a que el personaje de Jamie Campbell Bower contará con un importante giro en los próximos episodios, muy probablemente, un arco de redención. Y es que, poco a poco, todo empieza a sugerir que Vecna podría no ser el gran villano de la ficción, como se pensaba, sino que el que mueve los hilos en realidad sería otro.

De hecho, en su reciente paso por el programa Hot Ones Versus, Schnapp revelaba que Vecna está "controlado por el Azotamentes", en un fragmento que luego fue editado y eliminado, clara prueba de que se trataba de un gran 'spoiler' (quizá el gran 'spoiler').

LOS DUFFER COMPARAN A VECNA CON DARTH VADER

La teoría de que Vecna no solo no sería el gran villano, sino que además podría contar con su propio arco de redención se ve reforzada por el hecho de que los hermanos Duffer compararan al personaje con Darth Vader, uno de los villanos más emblemáticos del cine que se redimía justo antes de morir, volviéndose contra el verdadero malo.

En declaraciones a Tudum, los creadores de Stranger Things admitieron que para la escena del cuarto episodio en la que Vecna reaparece, se inspiraron en la "memorable entrada" de Darth Vader en la película de 2016 Rogue One: Una historia de Star Wars.