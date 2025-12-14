Los Anillos de Poder termina de rodar su temporada 3 con mensaje de Vecna de Stranger Things - NETFLIX/PRIME VIDEO

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha terminado el rodaje de su tercera temporada que, aunque carece de fecha de estreno, se espera que llegue a Prime Video este 2026. El servicio de streaming ha dado a conocer el fin de la producción a través de un vídeo en el que aparecen algunos miembros del reparto, entre ellos, Jamie Campbell Bower, uno de los nuevos fichajes de la entrega.

El vídeo comienza con la estrella de Stranger Things presentándose y mostrando un rápido vistazo a Shepperton Studios. El clip incluye también a Owain Arthur, que en la ficción da vida al príncipe Durin IV; Morfydd Clark, que encarna a Galadriel y Charlie Vickers, que interpreta a Sauron; todos ellos mostrándose emocionados por la nueva tanda de episodios.

La publicación termina con una nota cómica, con Bower señalando un cartel que prohíbe sacar fotos y observando que acaban de "romper las normas".

That is a picture wrap on Season 3! pic.twitter.com/Ir1rg9FETP — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) December 10, 2025

Aunque la participación de Bower en la nueva temporada de Los Anillos de Poder se anunció el pasado mes de febrero, aún se desconoce su papel. Según señala CBR, ciertas informaciones apuntaban a que sería el "personaje nuevo más importante" y según recogió Deadline, su descripción era la de un apuesto caballero de alta cuna cuyo nombre en código sería Arlen.

Los rumores sugieren que el intérprete podría dar vida a un posible interés romántico de Galadriel o que incluso podría tratarse de su marido, Celeborn, al cual se hacía referencia en la primera temporada, con la elfa creyendo que había muerto en la lucha contra Morgoth. No obstante, puesto que en la trilogía de El Señor de los Anillos, ambientada miles de años después de los eventos de Los Anillos de Poder, aparecía Celeborn, es de suponer que en la serie de Prime Video sigue vivo y que eventualmente se volverá a reunir con su mujer.

Cabe decir que, según el material original, Galadriel y Celeborn tienen una hija, Celebrían, y del matrimonio de esta con Elrond nacen Arwen (personaje encarnado por Liv Tyler en las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson) y sus hermanos.

Basada en el extenso mundo de la Tierra Media creado por J.R.R. Tolkien, la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder volverá a contar con Patrick McKay y J.D. Payne como showrunners y el regreso del reparto de anteriores entregas, encabezado por Clark, Vickers, Arthur, Charles Edwards, Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Maxim Baldry, Trystan Gravelle y Sophia Nomvete. Aparte de Bower, se incorporan al elenco Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young.