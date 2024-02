True Detective: Noche Polar: ¿Quién dejó la lengua de Annie K en la estación de Tsalal?

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

True Detective: Noche Polar ya ha llegado a su fin en HBO después de seis episodios. La cuarta temporada de la aclamada serie policiaca resolvió los principales interrogantes relativos a los casos que las agentes Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) investigaban. Pero otras dudas han quedado sin respuesta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Una de las principales tiene que ver con la lengua de Annie K, la mujer indígena asesinada seis años atrás por los científicos de la Estación de Tsalal. La noche en la que estos fueron atacados y murieron, el órgano apareció en el suelo, conectando ambos casos y abriendo a las protagonistas un camino a seguir en sus indagaciones.

En el desenlace de True Detective: Noche Polar, Navarro les pregunta al grupo de mujeres que mataron a los científicos por el papel que le habían dado a la lengua de Annie K en todo el asunto. "Eso no es parte de nuestra historia", asegura una de ellas. "No sé de qué me está hablando", insiste cuando la policía se sorprende de que no fuesen ellas las responsables.

Eso deja una gran duda sin respuesta. Y observando los hechos previos de la serie, todo parece indicar que se trata, esta vez sí, de algo sobrenatural. Cuando el cuerpo de Annie apareció seis años antes, ya lo hizo sin lengua. Eso quiere decir que se la cortaron o bien los científicos o bien el policía Hank Prior, encargado de mover el cadáver por orden la empresa minera Sylver Sky.

John Hawkes, el actor del agente corrupto, ha confesado en una entrevista concedida a GQ que fue su personaje quien llevó a cabo el desmembramiento. Por tanto, la idea sería de Sylver Sky, que querría mandar en su momento una advertencia. Cualquiera que hablase mal sobre sus actividades en la región sería silenciado.

La presencia de la lengua en la escena del crimen de Tsalal, sin embargo, no puede relacionarse con Hank Prior ni con la compañía, ya que no tiene sentido que colocaran una evidencia de un crimen cometido por ellos. Además, la lengua está en un sorprendente buen estado a pesar de haber sido cortada hace más de un lustro.

Por ello, la explicación puede deberse a que el propio espíritu de Annie quiso manifestarse y demostrar que, tarde o temprano, las voces críticas contra las injusticias también encuentran su camino. Puede leerse como una metáfora de True Detective: Noche Polar para simbolizar que las voces de los oprimidos no pueden ser acalladas por mucho poder que se tenga.

Durante toda la temporada, la serie ha incluido numerosos elementos paranormales. Y, aunque la mayoría de ellos acabaron siendo simples alucinaciones por culpa del frío extremo _y quizá de la contaminación del agua_ otros se han mantenido en duda. La lengua de Annie es uno de los ejemplos más evidentes de todo True Detective: Noche Polar.