El genial guiño de True Detective: Noche polar a El silencio de los corderos

El capítulo 3 de True Detective: Noche polar ya está disponible en HBO Max. La serie cuenta con Jodie Foster como protagonista y la recién estrenada entrega cuenta con una sutil pero genial referencia a El silencio de los corderos, uno de los trabajos más recordados de la actriz en la gran pantalla.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Una de las secuencias más memorables de El silencio de los corderos es en la que Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) llega a un acuerdo con Clarice Starling (Jodie Foster). "Quid pro quo, Clarice. Yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Quid pro quo, ¿sí o no?", propone el asesino.

Foster también interpreta a una detective llamada Elizabeth Danvers en True Detective: Noche polar. El episodio 3 profundiza en la misteriosa muerte de los investigadores encontrados en el hielo, cuando Danvers y su compañera, Evangeline Navarro (Kali Reis), se dan cuenta de que el científico Raymond Clark no está entre los fallecidos. Una indagación más profunda apunta a una conexión con Oliver Tagaq, un cazador que no consiguen encontrar y que lleva a Navarro a pedir ayuda a Qavvik.

Qavvik propone, al igual que Lecter, un quid pro quo para intercambiar información, prometiendo ayudarla a cambio de información personal sobre la infancia de Julia. Sin embargo, a diferencia del acuerdo entre Hannibal Lecter y Clarice, esta conversación es honesta y carece de motivos ocultos: Qavvik simplemente desea conocer y comprender mejor a Navarro, muy hermética con su pasado y con la que intenta estrechar lazos para que su relación no sea púramente sexual.

Aunque al principio duda, Navarro se sincera sobre su madre y su padre maltratador y como las tres, la madre acompañada de sus dos hijas, regresaron desde Boston hasta Alaska para huir de ese infierno. Además, en su relato la agente revela que su madre experimentó episodios de psicosis y desapareció, ya que fue asesinada por una persona que nunca fue capturada.