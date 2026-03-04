Tres fichajes para El caballero de los Siete Reinos temporada 2: quiénes son y a qué personajes darán vida

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos regresará a HBO Max tras su primera temporada con una segunda y emocionante entrega. Ahora se ha dado a conocer quiénes son los tres primeros fichajes de esta nueva tanda de episodios de la serie precuela de Juego de Tronos, que verán la luz en la plataforma en algún punto de 2027.

HBO ha anunciado que Peter Mullan (Ozark), Lucy Boynton (Gypsy) y Babou Ceesay (Alien: Planeta Tierra) interpretarán, respectivamente, a Ser Eustace Osgrey de Standfast, Lady Rohanne, más conocida como la Viuda Escarlata, y Ser Bennis del Escudo Marrón en la temporada 2 de El caballero de los Siete Reinos.

Esta segunda temporada de la ficción trasladará a la pequeña pantalla La espada leal, el segundo volumen escrito por George R. R. Martin de Los cuentos de Dunk y Egg, a quienes encarnan Peter Claffey y Dexter Sol Ansell. Ira Parker, su creador, ya confirmó que, tras haber recibido luz verde, esta entrega, al igual que la primera, contará con seis episodios. "Creo que el alcance será el mismo, quizá incluso menor", expuso.

"El presupuesto se ha mantenido igual, pero todo es más caro debido a la inflación. Además, el segundo libro transcurre en una época de sequía, por lo que no podemos rodar exteriores en Belfast", añadió Parker. "Tenemos que desplazarnos a un lugar soleado sin agua, lo que encarece mucho la producción; ese es un gasto importante que no tuvimos en la primera temporada. Me estoy divirtiendo mucho con la segunda temporada. Será diferente y, espero, para mejor", concluyó el guionista.

Además, tras el éxito cosechado con la temporada 1 de El caballero de los Siete Reinos, según confirmaron este pasado martes diversas publicaciones estadounidenses, Warner Bros. tiene en marcha una película de Juego de Tronos. El largometraje, que al parecer se encuentra en una fase avanzada de escritura, tiene a Beau Willimon -conocido por su trabajo en la serie Andor y por haber sido showrunner de House of Cards- como guionista y ya ha entregado un primer borrador del guion a la compañía.

Por otro lado, tanto HBO como Martin anunciaron que el universo de Poniente también dará el salto a los escenarios con Juego de Tronos: El rey loco, una obra teatral que aterrizará este verano en el Royal Shakespeare Theatre de Stratford-upon-Avon.