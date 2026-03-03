Juego de tronos salta al cine: Warner prepara la película de Aegon, el Targaryen que conquistó Poniente

Archivo - Un spin-off de Juego de Tronos mostrará cómo los Targaryen y sus dragones conquistaron Poniente - HBO MAX - Archivo

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

El universo Juego de tronos, basado en la saga literaria de George R.R. Martin, salta por fin a la gran pantalla. Warner Bros. tiene en desarrollo una película centrada en la figura de Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, el caudillo que, con sus dragones, conquistó Poniente y unificó los Siete Reinos bajo el estandarte de la Casa Targaryen aproximadamente 300 años antes de los eventos de la serie original.

Según confirmaron este martes diversas publicaciones estadounidenses, el largometraje se encuentra en una fase avanzada de escritura y el guionista contratado para el film, Beau Willimon -conocido por su trabajo en la serie Andor y por haber sido showrunner de House of Cards-, ya ha entregado un primer borrador del guion a la compañía.

Referenciado en múltiples ocasiones en Juego de tronos, La casa del Dragón y también en la más reciente El caballero de los Siete Reinos, Aegon el Conquistador es un personaje que no ha aparecido en ninguna de las tres series estrenadas la hasta la fecha.

AEGON, VISENYA, RHAENYS, LOS TARGARYEN CONQUISTADORES

Su historia es la de la conquista, a fuego y sangre, de Poniente por parte de los Targaryen que con sus dragones llegaron desde Valyria, concretamente de Bastión de Dragones, un pequeño islote volcánico frente a la costa este de Poniente que era el puesto más occidental del Feudo Franco, y tomaron el continente.

A lomos de su colosal dragón, Balerion (a.k.a. el Terror Negro), en apenas dos años, Aegon sometió seis de los Siete Reinos, solo resistiendo a sus envites Dorne. Lo consiguió flanqueado por sus dos hermanas y esposas: Visenya, que surcaba los cielos a lomos de la enorme dragona Vhagar, que pasó a la historia como Reina de todos los Dragones, y Rhaenys, jinete del también temible Meraxes.

El proyecto está concebido como una producción de gran escala, comparable en ambición a títulos como Dune o El Señor de los Anillos, según fuentes del sector citadas por Page Six. Anteriormente, medios como Variety o The Hollywood Reporter ya habían informado que, dentro de los múltiples spin-off que HBO baraja de la saga, la Conquista de Aegon era una de las historias que la plataforma tenía encima de la mesa.

El futuro del proyecto, no obstante, está condicionado por el contexto corporativo. Warner Bros. Discovery se encuentra inmersa en un proceso de adquisición por parte de Paramount-Skydance en una operación valorada en 110.000 millones de dólares, lo que pone en estado de incertidumbre todos los proyectos actualmente en desarrollo en la compañía. En ese contexto, el CEO de Paramount, David Ellison, ha declarado públicamente que Juego de tronos es su serie favorita de HBO, un dato que las fuentes del sector apuntan como un posible factor favorable para la supervivencia del proyecto... en su aproximación cinematográfica.