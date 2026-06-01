Así rinde el trágico final de Euphoria a homenaje Fezco (Angus Cloud) - HBO MAX

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el episodio final de Euphoria, desenlace que incluye un homenaje a Angus Cloud, que interpretó a Fezco en las dos primeras temporadas de la serie y que falleció en 2023 a los 25 años. El intérprete fue una de las figuras más queridas de la ficción por su papel como Fez, el reservado traficante de drogas y uno de los grandes apoyos emocionales de Rue (Zendaya).

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La tercera y última temporada de Euphoria abordó la ausencia de Cloud desde el primer episodio, que desveló que Fez seguía con vida dentro del universo de la serie, aunque encarcelado tras los acontecimientos de la segunda entrega. En aquel final, el personaje quedaba herido y a merced de las consecuencias judiciales tras una violenta redada policial en su casa. Ambientada cinco años después, la tercera tanda de capítulos reveló que Fezco cumple una condena de 30 años en prisión.

El 3x08 de la serie creada por Sam Levinson vuelve a traer a Fez al centro de la historia a través de Rue. Después de refugiarse en casa de Ali (Colman Domingo) para recuperarse de sus heridas, la protagonista se queda dormida y sueña con su antiguo amigo. Dentro de esa secuencia onírica, Rue ve en la televisión una noticia sobre la búsqueda de un preso fugado de la cárcel.

Poco después, se confirma que el recluso que dentro del sueño ha escapado es Fez, que habría conseguido huir haciendo parkour. Al comprender que se trata de él, Rue no duda en marcharse. "Tengo que ir a buscarlo, le prometí que, si alguna vez salía, iría a recogerlo", le dice a Ali antes de coger el coche para dirigirse a la tienda de Fez, uno de los escenarios más reconocibles de las primeras temporadas y un espacio muy ligado a la relación entre ambos personajes.

Allí, el episodio muestra una breve imagen de Rue y Fez juntos en un campo, sonrientes, en calma y con una cerveza en la mano cada uno mientras miran hacia el horizonte. Según explicó Sam Levinson a Esquire, la escena procede de material de prueba rodado casi hace siete años y que no estaba concebido originalmente para formar parte de la serie.

Nunca me voy a recuperar de esto. 😞💔 #Euphoria pic.twitter.com/FncKfss35b — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) June 1, 2026

El momento adquiere un tono todavía más emotivo y trágico cuando se revela que esa reunión onírica forma parte de los últimos instantes con vida de Rue, que tiene esa visión tras una sobredosis de fentanilo después de consumir unas pastillas que Álamo le entrega haciéndolas pasar por analgésicos. Ali encuentra luego el cuerpo sin vida de Rue en su sofá.

SAM LEVINSON CONVIERTE LA VISIÓN FINAL DE RUE EN UN TRIBUTO A ANGUS CLOUD

Además, Levinson conecta la muerte de Rue con la de Cloud, que falleció por una sobredosis accidental en la que había fentanilo. "Fue una forma de honrar a Angus y de rezar por el futuro", explica el realizador en una entrevista con The New York Times sobre una crisis especialmente grave en Estados Unidos, donde el fentanilo se ha convertido en una de las principales causas de muerte por sobredosis cuando aparece mezclado con otras sustancias.

Levinson ya señaló que la tercera temporada de Euphoria no podía desligarse ni de la muerte de Cloud ni de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, dos elementos que condicionaron su forma de encarar el tramo final de Euphoria. "Angus fue una de las más de 70.000 personas que murieron por una sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aquel año. ¿Cómo cuento una historia sobre la libertad de elegir sabiendo que existen consecuencias?", apuntó al inicio de la emisión de la temporada final de Euphoria.