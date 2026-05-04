La bronca entre Rosalía y Zendaya en Euphoria enloquece a los fans: "Rosalía se la comió entera"

La bronca entre Rosalía y Zendaya en Euphoria - HBO MAX

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Euphoria ya está en HBO Max y una de las incorporaciones estrella de esta nueva entrega es Rosalía. La cantante entra pisando fuerte en el más reciente episodio de esta nueva temporada, hablando más español que inglés, y protagoniza además una escena en la que su personaje, una stripper llamada Magick, discute en español con Rue, a quien interpreta Zendaya.

(Atención: esta noticia contiene spoilers)

En la serie, Rosalía encarna a Magick, una stripper que trabaja en un club nocturno de California. Allí coincide con Rue, enganchada aún a las drogas, que consigue trabajo supervisando a las bailarinas.

La tensión entre Magick y Rue es palpable y en el cuarto capítulo de la tercera temporada da lugar a una tan acalorada como casi cómica discusión. "¡Que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta!", le dice en español el personaje de Rosalía a Rue, quien no puede quitarse el collarín cervical, que lleva como parte de su atuendo.

Como era de esperar, los fans no han tardado en compartir sus impresiones en redes, donde la escena ya se ha hecho viral, llegando a equipararla con la que mantienen los personajes de Penélope Cruz y Scarlett Johansson en Vicky Cristina Barcelona. "Esto es muy Vicky Cristina Barcelona (2008). Codificado", afirma un tuitero.

This is so “Vicky. Cristina. Barcelona” (2008) coded pic.twitter.com/slb826PeAa — Omar Luna (@gomaxxx) May 4, 2026

"Rosalía haciendo de La Chusa 'A que te pincho'", comenta otro con una imagen del chungo personaje secundario al que dio vida Paz Padilla en La que se avecina.

Rosalia haciendo de la Chusa "A que te pincho" pic.twitter.com/gbYWLX2WkN — Karlock (@karlock83) May 4, 2026

"Maddy ha sido la única amiga de verdad de Rue durante toda la serie", señala otro internauta.

The way maddy has been rue’s only genuine friend the entire series 😭😭 pic.twitter.com/085g5xNqAi — ClipGD (@ClipGD) May 4, 2026

"No dimensionan la enorme cantidad de plata que yo pagaría para que Rosalía me grite hija de puta en la cara", suelta un fan soñando con verse en la situación de Rue con Magick.

no dimensionan la enorme cantidad de plata que yo pagaria para que rosalia me grite hija de puta en la cara — ivanaz (@ivanaz_) May 4, 2026

"No es cierto. Solo Rosalía discute en español", señala un seguidor acerca de la discusión de la escena.

Wrong. Only Rosalia is arguing in spanish — Cedro 🎄 (@DonCedro_) May 4, 2026

"Zendaya y Rosalía discutiendo en español es puro caos", asegura un internauta.

Zendaya and Rosalía arguing in Spanish is pure chaoshttps://t.co/EmuYDXQQji — Eser (@WrittenByES) May 4, 2026

"El latín es uno de los idiomas más seductores; incluso sus insultos suenan cautivadores", remarca otro.

Latin is one of the most seductive languages, even its insults sound captivating. — Bac Leo (@BacLeodiv) May 4, 2026

"Español/castellano. No latín", le corrige un usuario.

Es español/castellano.

No es latín. — Miguelet te foka la boka (@CarlosP60834288) May 4, 2026

"Yo mientras la veo", indica una fan con un meme de Rue risueña en la cama sobre la discusión entre Rosalía y el personaje de Zendaya en el 3x02 de Euphoria.

"Dadle a Rosalía un contrato permanente AHORA MISMO, la manera en que se defendió de Zendaya enteramente en español", expresa entusiasmado otro.

give Rosalía a permanent contract RIGHT NOW the way she held her own against Zendaya in full Spanish… casting did that 🙌 https://t.co/78MYESdeTQ — Victor lopez (@victorlopezinc) May 4, 2026

"No escuché 'puta' ¿Sobre qué coño están discutiendo?", cuestiona un seguidor de la serie.

I didn’t hear puta….wtf they arguing about pic.twitter.com/EmCtsdACES — 🅼🅸🅲🅷🅰🅴🅻 (@On2Mike) May 4, 2026

"Rosalía se la comió entera con ese 'hija de puta'", afirma un fan, dejando claro que la actuación de la cantante en el episodio le robó protagonismo a Zendaya.

Rosalia la comió completa con ese 'hija de puta' 🔥😂 — Adesina Muiz (@IamMuhammadMuiz) May 4, 2026

"Creedme cuando os digo que esto es mucho más gracioso si hablas español", afirma un tuitero.

believe me when i say this is much funnier when you speak spanish — eumax (@qbaasto) May 4, 2026

"Rosalía se puso en plan 'demonio español' total con ella. Zendaya dijo 'rata de barrio' y la dejaron en ridículo, jajaja", comenta con sorna otro.

Rosalia went full Spanish demon mode on her 😭😭

Zendaya said "hood rat" and got absolutely cooked lmaooo — mubaraq (@mubaraq00476) May 4, 2026

"Como latina, me encantan los insultos en español, son los mejores", afirma una fan.

As a Latina, I love Spanish insults they are the best — Sof 🦋 (@sofixpatronus) May 4, 2026

"Maravillosa Rosalía mostrando lo que es tener "sangre en las venas". Salvando TODAS las distancias, me recuerda a un ícono del cine italiano, la gran Anna Magnani" asegura un usuario.

Maravillosa Rosalía mostrando lo que es tener "sangre en las venas". Salvando TODAS las distancias, me recuerda a un ícono del cine italiano, la gran Anna Magnani. — NUBE BLANCA (@NUBEBLA34452536) May 4, 2026

"Rue: 'rata de barrio'. Magick: 'QUE TE CALLES LA PUTA BOCA YA QUE COMO SIGAS HABLANDO MIERDA TE COJO Y TE RAJO HIJA DE PUTA'", recuerda otra fan.

"Sí, los insultos en español siempre han sido más directos, agresivos y mejores", añade sobre la escena entre los personajes de Zendaya y Rosalía en el 3x02 de Euphoria.

Rue: Hood rat

Magick: QUE TE CALLES LA PUTA BOCA YA QUE COMO SIGAS HABLANDO MIERDA TE COJO Y TE RAJO HIJA DE PUTA



Sí, los insultos en español siempre han sido más directos, agresivos y mejores — María ۞ (@maria_vois) May 4, 2026

"Ese 'te cojo y te rajo hija de puta' le salió del corazón, destaca un fan de Rosalía.

Ese “te cojo y te rajo hija de puta” le salió del corazón!!! — D. (@danaeart) May 4, 2026

"Ahora necesito que Rosalía me grite en la cara hija de puta", asevera otro internauta.

ahora necesito que rosalía me grite en la cara hija de puta — abraham,, 🦂 (@dudeabr) May 4, 2026

"Pero que puta maravilla es esta dios mío", ensalza un fan de Euphoria tras ver la acalorada discusión de Magick con Rue.

Pero que puta maravilla es esta dios mio 🙌🙌🙌 — Vane💎💫 (@vanessalocura) May 4, 2026

"Dios mío, esta tiene que ser mi escena favorita, ja", asegura una internauta.

Oh my god this has to be my favorite scene lmaoo 😂 — julisa rae (@LisaRae79403385) May 4, 2026

"La maldita lengua española es la MEJOR", dice otra.

the fucking spanish lenguage is the GREATEST — (m&m’s) (@peakybitchers) May 4, 2026

"El 'que te rajo' es mortal", suelta con sorna un fan ante la frase del personaje de Rosalía en su discusión con Rue.