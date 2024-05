MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la nueva serie de imagen real de Star Wars, está ambientada en la era de Alta República, unos cien años antes de los eventos relatados en el Episodio I: La amenaza fantasma. Por ello, todos sus personajes serán nuevos. Y entre ellos está su misterioso villano, un terrorífico antagonista de traje negro, sensible a la Fuerza y que utiliza una espada láser roja, al estilo de los Sith.

El nuevo adelanto de la serie ofrece un nuevo vistazo a su apariencia. Incluso se muestra cómo, en un momento dado de The Acolyte, perderá su máscara, que cae al suelo, revelando al fin su rostro... que no llega a aparecer en el tráiler. Y es que quien esté tras las muertes de los Jedi sigue siendo un misterio.

El personaje de Mae (Amandla Stenberg) es, de momento, la única responsable de los asesinatos. Pero en realidad ella parece ser tan solo la aprendiz de ese gran villano que algunos creen que es un Sith pero que ya hay quienes piensan que puede ser otro tipo de usuario del Lado Oscuro de la Fuerza, como un Caballero de Ren. Porque, en teoría, durante la época en la que transcurre esta historia, los Sith están escondidos y, a ojos de los Jedi, están extintos.

Así las cosas, la Orden Jedi comienza a investigar quién está acabando con sus caballeros y maestros. En el avance, el personaje de Stenberg asegura que no es ella. Y finalmente todo lleva a los protagonistas a un enfrentamiento directo con el villano, a quien se ve brevemente luchando contra Yord (Charlie Barnett), el guardián del templo Jedi en The Acolyte.

Además de ese momento en el que el villano perderá su máscara y revelará su identidad, hay otro elemento que llama la atención en el nuevo tráiler. El lema del avance reza la siguiente frase: "Antes del Imperio, antes de la amenaza, hubo una acólita". Esa primera parte de la frase es un claro guiño a La amenaza fantasma, que resultó ser Palpatine, el gran Lord Sith de Star Wars, maestro de Darth Vader.

Pero aunque el lema del tráiler asegura que todo ocurre "antes de la amenaza", no aparece la palabra "fantasma". Y es que, aunque los Jedi no lo supiera, nos Sith ya estaban actuando para infiltrarse en la República en secreto en el momento en el que sucede The Acolyte. Actuaban como fantasmas y, en caso de que este villano sea verdaderamente un Sith, se las apañará para que el resto de la Orden Jedi no sepa de su existencia una vez que concluya la serie.

The Acolyte se estrena en Disney+ el próximo 5 de junio con un doble episodio antes de pasar a una estrategia de estreno semanal. La serie está protagonizada, además de por Stenberg y Barnett, por Lee Jung-jae como el Maestro Sol, Carrie-Anne Moss como la Maestra Indara, Joonas Suotamo como el Jedi wookie Kelnacca, Rebecca Henderson como la Maestra Vernestra 'Vern' Rwoh, Jodie Turner-Smith como la Madre Aniseya, Dafne Keen como la padawan Jecki y Manny Jacinto como Quimir.