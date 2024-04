MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Star Wars: La Acólita (The Acolyte) desembarcará el próximo 4 de junio en Disney+. Mientras se acerca la fecha de estreno, ya ha salido a la luz un nuevo y espectacular adelanto que anticipa el regreso a la saga de los neimoidianos, una de las razas alienígenas más antiguas de Star Wars.

Como bien sabrán los fans más entusiastas de Star Wars, los neimoidianos irrumpieron por primera vez en la franquicia galáctica hace ya 25 años con las precuelas. Es decir, cuando en 1999 se estrenaba en cines el Episodio I: La amenaza fantasma, donde prestaban sus servicios al mismísimo Emperador Palpatine, A.K.A. Darth Sidious.

Esta especie alienígena es una de las más opulentas e ifluyentes de cuantas alberga la galaxia creada por George Lucas. Tanto es así que, durante mucho tiempo, se adueñaron del control de la Federación de Comercio e incluso jugaron un papel clave durante las Guerras Clon.

Sin embargo, nadie podía llegar a imaginar que The Acolyte fuese a recuperar a los neimoidianos para su trama. Y es que, un nuevo clip de la serie para la televisión coreana, en el que también se deja ver uno de sus principales protagonistas, Lee Jung-jae (la estrella del El juego del calamar), ha anticipado su regreso al universo Star Wars.

Pero que la ficción creada por Leslie Heyland haya recuperado a esta especie en todo su esplendor, no es mera casualidad. No hay que olvidar que los neimoidianos vieron su caída poco después de consolidarse dentro de la Confederación de Sistemas Independientes, una alianza no reconocida de carácter separatista, y sus colonias fueron tomadas por la República.

Better look at the Neimoidians in The Acolyte pic.twitter.com/A81tTjfYqt — Star Wars Holocron (@sw_holocron) April 28, 2024

Dado que Star Wars: La Acólita se ambienta, precisamente, en la era de la Alta República, la presencia de estos poderosos comerciantes intergalácticos se encuentra más que justificada.

Además de Jung-jae, la serie también cuenta en su reparto con Amanda Stenberg (Los juegos del hambre), Manny Jacinto (Top Gun: Maverick), Dafne Keen (Logan), Charlie Barnett (Muñeca rusa) y Jodie Turner-Smith (Queen & Slim). Rebecca Henderson (Muñeca rusa), Dean-Charles Chapman (Juego de tronos), Joonas Suotamo (Star Wars: El ascenso de Skywalker), Amy Tsang (Silent River) y Carrie-Anne Moss (Matrix) completan el elenco.

"Una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Stenberg). A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece...", reza la sinopsis oficial de esta ficción cuyas dos primeras entregas verán la luz el 4 de junio, la madrugada del 5 ya en España, a través de Disney+.