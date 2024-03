The Acolyte: ¿Es Mae, la asesina de jedis, una Sith?

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

El espectacular primer tráiler de The Acolyte, la nueva serie en imagen real de Star Was, ha llegado cargado de impactantes imágenes e importantes revelaciones. Y entre las más significativas se encuentra la imponente presencia de Mae (Amandla Stenberg) una guerrera enmascarada que se enfrenta a varios Jedis. Ahora, tras su espectacular irrupción, no son pocos quienes quieren saber si este personaje es una Sith.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, la creadora de la serie, Leslye Headland, ha arrojado nueva luz a esta cuestión. Según la showrunner de The Acolyte, Mae es un personaje que se mueve en el filo de ambos lados de la Fuerza, por lo que resulta complicado determinar a quién le es leal.

Fue precisamente ese enfoque, esa ambiguedad entre los jedi y los sith, lo que atrajo más a Heyland. "Me encantó la idea de un personaje que fuese insondable para determinar si es bueno o malo", apunta la guionista sobre la feroz guerrera. Esto también podría significar que Mae no sea ninguna de las dos, no se debe olvidar que existen otros personajes sensibles a la Fuerza que no son Jedis o Sith. Es el caso de Baylan Skoll de la serie Ahsoka o también de Sabine Wren.

En el caso de la guerrera mandaloriana encarnada por Natasha Liu Bordizzo, nunca había presentado signos de ser capaz de usar la Fuerza, pero terminó convirtiéndose en la Padawan de Thano. En el de Mae, una de las claves parece residir en el peculiar estilo de lucha que mantiene en el adelanto.

En él se enfrenta a los Maestros Jedi Indara y Sol con tan solo unas dagas en lugar de emplear un sable de luz e incluso, sin hacer uso de la Fuerza, lo que demuestra una cualidad excepcional en combate, algo que no muchos podrían hacer. Teniendo esto en cuenta, lo más probable, es que, Mae fuese una Padawan del Maestro Sol, con quien habría adquirido sus conocimientos sobre el sendero luminoso de la Fuerza, aunque, sus duelos con diferentes Jedi también dan a entender que mantiene una conexión con el reverso tenebroso.

Esto plantea la posibilidad de que permanezca por completo al margen del equilibrio entre el bien y el mal. Otra de las preguntas que permanecen aún en el aire es la de si es Mae quien atrapa el sable de luz roja que aparece en el avance de El Acólito. Ciertamente podría ser suyo, pero no tendría sentido, dado que, si fuese un acólito, aún no podría empuñarlo.

Por otro lado, si esta espada láser cuyo portador se rumorea, será Darth Plagueis, el maestro de Palpatine, tampoco tendría la capacidad para manejarlo del modo correcto pese a su pericia en el combate cuerpo a cuerpo, como ya le sucediese a Finn (John Boyega) cuando empuñó una espada de luz para enfrentarse a Kylo Ren (Adam Driver) en una de las escenas de El despertar de la Fuerza o a Mando (Pedro Pascal) con el Sable Oscuro en The Mandalorian. En cualquier caso, por ahora, Mae parece pertenecer a un grupo de guerreros completamente distintos a los Jedi o Sith, como lo son los llamados, Caballeros de Ren. Pero para averiguarlo, habrá que esperar a que Disney+ estrene El Acólito elpróximo 4 de junio.