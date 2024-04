Así es Kelnacca, el wookiee Jedi de The Acolyte, la serie de Star Wars

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la nueva serie de la saga Star Wars, desembarcará en Disney+ el próximo mes de junio. Y entre las muchas revelaciones que dejó su primer y espectacular tráiler, uno de los nuevos personajes que despertó más atención fue Kelnacca. Y es que esta será la primera vez que en imagen real la franquicia Star Wars mostrará a un Jedi wookiee con un sable de luz en plena acción.

Joonas Suotamo, quien encarnará al wookie en la serie, ha confesado que su papel en la nueva serie de Star Wars, es "un sueño hecho realidad". El actor, de origen finlandés, ya había encarnado a otro legendario wookie en la galaxia de George Lucas e interpretó al mismísimo Chewbacca en la última trilogía de la saga, tomando así el relevo del mítico Peter Mayhew, fallecido en abril de 2019, y también en Han Solo: Una historia de Star Wars.

En una reciente entrevista con Empire, Suotamo ha reconocido que cuando le mencionaron que su papel sería el de un Jedi en The Acolyte, no pudo evitar sentirse igual de emocionado que un niño al recibir ese juguete tan ansiado el día de su cumpleaños. "Es otro sueño de Star Wars hecho realidad", aseguró.

Entusiasmado con la idea, el actor cree firmemente en que "el hecho de que Kelnacca sea un Jedi establece ciertas expectativas sobre su actitud en el cumplimento del deber". "Hay ciertas suposiciones sobre si deja que sus emociones le dominen hasta el punto en que lo haría Chewbacca, por ejemplo. Fue de lo más interesante trabajar este aspecto e intentar reflejarlo en la pantalla", añadió.

Sin embargo, Kelnacca no es el único wookie Jedi que alberga el extenso universo de Star Wars. También se encuentran Gungi, un joven Padawan que fue entrenado por la Orden Jedi durante las Guerras Clon y es muy aprecidado por los fans, o Burryaga, quien fue tomado bajo el tutelaje de la Maestra Jedi Nib Assek.

Pese a que Suotamo admitió durante una convención conocer a Burryaga y hablar con los guionistas de la Alta República, era en la que se ambienta The Acolyte, también confesó no haber leído ninguno de los cómics o relatos en los que aparece el personaje. Esto se debe su intención de diferenciar a Kelnacca de este otro Jedi wookie, además de no reproducir demasiadas cosas de aquellas historias.

Empire también ha lanzado una espectacular imagen en exclusiva del actor en la que puede verse a Suotamo convertido en el Maestro Jedi wookie durante un momento del rodaje de la nueva serie de Star Wars que, según las últimas informaciones, tendrá su lanzamiento el 5 de junio.

