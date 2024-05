¿Darth Plagueis En El Tráiler De Star Wars: The Acolyte?

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la próxima serie en imagen real de Star Wars, ya tiene nuevo tráiler. A falta de apenas un mes para el estreno de sus dos primeros episodios, el adelanto al fin ha mostrado brevemente al que apunta a ser el nuevo gran villano de la franquicia galáctica. Y es que, por primera vez, la saga se ambientará antes de los acontecimientos de las películas, en la era conocida como Alta República.

La serie tendrá lugar aproximadamente 100 años antes de La amenaza fantasma y el nacimiento de Anakin Skywalker. En ese momento, los Jedi están en pleno apogeo y los Sith, en teoría, desaparecieron hace siglos. Pero una misteriosa fuerza está asesinando a los guerreros de la luz. Y el avance de The Acolyte ha dejado ver a quien parece esconderse en esas sombras.

Se trata de un misterioso villano que viste una armadura totalmente negra, del mismo estilo que llevarán mucho tiempo después los inquisidores de Darth Vader. Este antagonista, que cuenta con la característica espada láser roja de los Sith, lleva un casco resquebrajado en el que destacan una especie de dientes metálicos muy marcados.

Por ahora, se desconoce la identidad de dicho villano, pero los fans ya han comenzado a teorizar. Y muchos apuntan a que podría ser nada menos que Darth Plagueis el Sabio. Este Lord Sith fue el maestro del Emperador Palpatine (Darth Sidious). Tal y como él mismo le relata a Anakin Skywalker en La venganza de los Sith, era muy poderoso en la Fuerza.

"Darth Plagueis era un Lord tenebroso del Sith. Era tan poderoso y tan sabio que podía utilizar la Fuerza para influir en los midiclorianos y crear vida", le explicó al Caballero Jedi. Irónicamente, cuando tomó a Palpatine como aprendiz y le enseñó todo lo que sabía, este le asesinó mientras dormía. Por eso nunca ha aparecido en las películas y series de Star Wars.

Pero esto podría cambiar con The Acolyte ya que, para la época en la que tiene lugar la serie, Plagueis aún estaría vivo _dada su raza Muun tendría unos 60 o 70 años_ y aún faltarían 16 años para el nacimiento de Palpatine. Sin embargo, no está confirmado que quien se oculte bajo esa armadura negra sea el maestro del Emperador. Y es que también hay teorías que apuntan hacia otros lugares.

Por un lado, hay quienes creen que podría ser Darth Bane, que se le presentó en una visión a Yoda en la serie animada The Clone Wars. Sin embargo, se supone que este vivió otros 900 años antes de The Acolyte, por lo que se antoja complicado a no ser que Lucasfilm altere nuevamente el canon. También podría tratarse de un nuevo villano o villana original del proyecto.

The Acolyte se estrena en Disney+ el próximo 5 de junio con un doble episodio antes de pasar a una estrategia de estreno semanal. La serie está protagonizada por Amandla Stenberg como Mae, Carrie-Anne Moss como la Maestra Indara, Lee Jung-jae como el Maestro Sol, Joonas Suotamo como el Jedi wookie Kelnacca, Rebecca Henderson como la Maestra Vernestra "Vern" Rwoh, Charlie Barnett como el Jedi Yord, Jodie Turner-Smith como la Madre Aniseya, Dafne Keen como la padawan Jecki y Manny Jacinto como Quimir.