MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Star Wars: The Acolyte, la nueva serie en imagen real de la saga, llega a Disney+ el miércoles 5 de junio en España (el martes 4 por la noche en América Latina). Y lo hará con el estreno de sus dos primeros episodios en los que, por primera vez, los espectadores se adentrarán la época de la Alta República, hasta ahora solo explorada en cómics y novelas. Y el nuevo tráiler del proyecto ha desvelado uno de sus grandes secretos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En The Acolyte, la Orden Jedi se enfrenta a una oscura amenaza que está acabando con sus vidas desde las sombras. Hasta ahora, se sabía que el personaje de Amandla Stenberg, Mae, es una joven guerrera que parece estar atacando a los Jedi. También se sabía de la presencia de un misterioso villano del Lado Oscuro con su espada láser roja.

Pero el adelanto ha revelado el giro de guion que concernirá a Stenberg. Y es que, en un momento dado, se le ve decir: "Yo no lo hice. ¡Creedme!". Sin embargo, en los subtítulos del tráiler se podía ver cómo la frase no la pronuncia Mae, sino una tal Osha. Es decir, Stenberg interpreta a dos personajes.

Este avance ha confirmado el rumor de que la actriz daría vida a unas gemelas, una de ellas una padawan Jedi, Osha, y la otra una asesina al servicio del Lado Oscuro, Mae. Esta teoría, que llevaba semanas circulando por redes sociales, parece ahora haber sido corroborada por Lucasfilm de manera oficial, si bien ya se han eliminado los nombres de los subtítulos.

El estudio además evidencia el giro de guion con el póster oficial lanzado el Star Wars Day. En él, el rostro de Stenberg aparece dos veces, cada uno mirando hacia un lado. Una de ellas lleva la cara al descubierto, mientras que la otra se tapa con un pañuelo y una capucha. Parece claro que ese doble personaje será una de las grandes claves de The Acolyte.

