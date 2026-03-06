El tráiler de Los testamentos desvela qué fue de la hija de June: Agnes lidera la revolución en Gilead - DISNEY+

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Los testamentos, la esperada secuela de El cuento de la criada, ambientado 15 años después de los eventos de la serie original, verá la luz en Disney+ el 8 de abril. A poco más de un mes para su estreno, un nuevo tráiler muestra a la joven Agnes (Chase Infinity) luchando por un cambio para la nueva generación de mujeres en Gilead.

"No estoy segura de qué año fue. Sé que todavía tenía mi casa de muñecas. Parecía exactamente igual a nuestra casa", dice Agnes al inicio del adelanto. "Algunas muñecas siempre estaban ocupadas. Otras siempre hacían el trabajo importante. Había una muñeca de niña, esa soy yo", añade la obediente y piadosa hija que tuvo June Osborne (Elizabeth Moss) mientras las imágenes muestran en quién es ahora.

Es entonces cuando el avance muestra a una nueva generación de mujeres en la escuela de la tía Lydia (Ann Dowd) para futuras esposas. "Ella es Daisy (Lucy Halliday), haz que se sienta cómoda", le dice una de las institutrices del centro donde se inculca la obediencia a Agnes sobre su nueva compañera.

"Nos reunimos aquí esta noche para devolver a las mujeres al lugar que les corresponde", clama la voz en off de una mujer, al tiempo que una de ellas se arrodilla en una lujosa habitación llena de hombres bien vestidos. En ese instante, una escena revela un bautismo y a Agnes y Daisy, forjando el inicio de su amistad.

"Esta es toda nuestra vida. Llega un momento en el que tienes que actuar, en el que tienes que elegir tu propio destino", afirma Agnes tras un accidente de autobús. "No teníamos ni idea de lo que éramos capaces. Era hora de que cambiáramos las cosas", añade la hija de June, decidida a luchar por un cambio en Gilead le cueste lo que le cueste.

"Los testamentos es la continuación de El cuento de la criada y está basada en la novela homónima de Margaret Atwood. Narra la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead. La serie sigue a dos adolescentes, Agnes, obediente y piadosa, y Daisy, una recién llegada procedente de fuera de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los opulentos pasillos de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas dirigida por la tía Lydia, un lugar donde la obediencia se impone de manera brutal y siempre bajo el amparo de la fe, el vínculo que nace entre ellas se convierte en el catalizador que transformará su pasado, su presente y su futuro", reza la sinopsis.

Creada por Bruce Miller, el showrunner de El cuento de la criada y quien ejerce además como productor ejecutivo, Los testamentos también cuenta en su elenco con Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien. Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quien también dirige los tres primeros episodios, son los productores de la serie.