Así iba a ser el devastador final de Serena en El cuento de la criada (The Handmaid's Tale)

El final de The Handmaid's Tale (El cuento de la criada) cerró la historia de June (Elisabeth Moss), pero también de Serena Joy (Yvonne Strahovski). El final plantea un futuro muy oscuro para la villana, pero el creador Bruce Miller ha desvelado que la protagonista podría haber acabado mucho peor.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final, Serena acepta su nueva realidad como madre refugiada, con su hijo Noah tras la caída de Gilead. Sin embargo, este desenlace estuvo a punto de ser muy diferente, y mucho más oscuro. "Quería matarla porque creo que era una persona horrible y estar muerta al borde de la carretera de forma completamente anónima habría sido un final apropiado. Tuve que convencerme de no tirarla del tren junto con el niño", declaró Miller a The Hollywood Reporter.

No obstante, los showrunners Eric Tuchman y Yahlin Chang se opusieron a esta idea. "Ese habría sido un comienzo de temporada muy impactante, y algo realista", declara Tuchman, guionista de la serie desde sus inicios.

"Pero creíamos firmemente que Serena tenía más historia, que podíamos explorar mucho más, y perder a una actriz como Yvonne Strahovski en la temporada final habría sido un gran error. Es espectacular, y creo que logramos crear un viaje para Serena que concluye su historia de una forma realmente impactante. Así que todos aceptaron la idea y sobrevivió. La tiraron del tren, y quedó un poco maltrecha, pero sobrevivió. Y creo que fue la decisión correcta", añadió.

Strahovski también estuvo al tanto del debate sobre el destino de Serena. "Sabía de los diferentes escenarios donde podría ocurrir su muerte", declara a THR.

"Tradicionalmente, me reúno con los guionistas antes de cada temporada para tener una visión general de sus planes. Me gusta entender hacia dónde nos dirigimos para poder trazar su trayectoria emocional, porque el enfoque de Serena siempre cambia según lo que quiere y cómo quiere conseguirlo. Recuerdo la primera vez que me reuní con Yahlin y Eric, se inclinaban por la muerte de Serena. En ese momento, la discusión fue: ¿Morirá en un momento de gloria? ¿O será una experiencia muy triste y solitaria?", dijo la actriz.

Además del posible fallecimiento de Serena, el guion original tenía un detalle todavía más oscuro. En lugar de la aceptación que muestra el personaje, en ese otro final Serena estaba destinada a repetir un mantra desgarrador: "Valió la pena, valió la pena, valió la pena".

"Al final, Noah es todo lo que tiene. Fue en parte como un castigo: las acciones tienen consecuencias, y esta es la consecuencia. Serena es una persona con grandes deseos y grandes ambiciones, y esto es todo lo que le queda al final. Luego, al analizar a los actores y la dirección, creo que la escena resultó ser un poco más dulce", expuso Chang.

"Decidí que debía ser esperanzador y, a la vez, un poco devastador", dijo Strahovski, "Parecía una situación devastadora que Serena se aferrara a este bebé con todas sus fuerzas y se sintiera agradecida en este momento en que nos despedimos de ella", agregó.