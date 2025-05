Elisabeth Moss, sobre el final de El cuento de la criada: "No puedo imaginar un desenlace diferente"

Tras su lanzamiento en 2017 y un total de seis temporadas, El cuento de la criada (The Handmaid's Tale) ha llegado a su fin. La serie de Hulu, que en España se puede ver a través de Max, ha dado fin a su historia cerrando el círculo, haciendo referencia al primer episodio de la ficción y llevando a June (Elisabeth Moss) al lugar donde comenzó todo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la escena final del primer episodio de la primera temporada, la criada conocida como Offred se sienta en los aposentos que le han asignado sus captores, observando lo que la rodea en un monólogo interno: "Una silla. Una mesa. Una lámpara. Y una ventana con cortinas blancas", dice. La voz en off, narrada por Moss, concluye con una revelación impactante: "Mi nombre es June". Es un nombre que Offred ya no tiene permitido usar en Gilead, pero que aún emplea para conservar su identidad.

En el episodio final de la serie, June, ya con libertad para usar su nombre, regresa a la casa donde fue prisionera. Ahora está en ruinas, y al ver su destrucción, June puede comenzar a escribir sus memorias: el libro que será conocido como El cuento de la criada. La grabación que hace en los momentos finales de la serie comienza así: "Una silla. Una mesa. Una lámpara...". Su nombre, dice, es Offred. Al recordar su vida como Offred, June Osborne está compartiendo el testimonio de su vida.

Tal como recoge Variety, Moss explica que lo que se escucha en esa escena final es, en realidad, una mezcla: una nueva versión del monólogo interpretada recientemente, superpuesta con la grabación realizada casi una década atrás. "Cuando empieza a decir 'Una silla, una mesa, una lámpara' Ese momento, para el público, es algo que anhelo. '¿Es esa la narración original? ¿Es así como empieza el libro?'. Para mí, eso es oro televisivo. Jamás habría aceptado hacer algo que no sintiera que era exactamente la forma en que esta serie debía terminar", dice Moss sobre la secuencia.

Esta escena también incluye una visión de Hannah, la hija de June. Madre e hija fueron separadas antes de que comenzara la historia de la serie, y la trama termina sin que se reencuentren. La misión de June por salvar a Hannah ha sido el hilo narrativo principal de la producción, pero la publicación en 2019 de Los Testamentos, la secuela escrita por Margaret Atwood, cerró esa posibilidad, ya que Hannah aparece como personaje en ese libro. "A cada persona que me pregunta '¿Por favor, dime que recupera a su hija?', quiero decirle que lo entiendo perfectamente, pero eso no ocurre en la secuela de Margaret", aclaró Moss, que subraya que el objetivo de la historia es "ser fiel a lo que Margaret decidió"

Pese a este final, la intérprete señala que el motor de El cuento de la criada es la historia de "Una mujer que nunca, jamás, dejará de luchar por sus hijos, y nunca dejará de luchar por la próxima generación y la siguiente".

"Esa ha sido su historia desde el principio, y lo sigue siendo en la escena final. El hecho de que comience con lo mismo con lo que termina, para mí, es una jodida genialidad. Y puedo decirlo, porque no fue idea mía. Para mí, no hay mejor manera de expresar lo que es esta serie que verla a ella contando su historia", añade.

En el final de El cuento de la criada, Gilead todavía existe, y Moss explica: "Sería poco realista que, de alguna manera, June lograra derribar este imperio del mal en un solo episodio. La realidad es que esta guerra se gana batalla a batalla, libro a libro, protesta tras protesta. Esa es la verdad. Y por eso nos da esperanza para el futuro".

LA RELACIÓN DE JUNE Y SERENA

En el final, June le dice a Serena (Yvonne Strahovski) que la perdona, una secuencia que para Moss fue "la más difícil" de rodar. "Después de todos estos años, ¿cómo lo haces? Ella sabe que es más importante que Serena lo escuche que el hecho de que June decida no hacerlo. Y esa es la elección que June toma. No sé si realmente la perdona por todo, pero en cierto modo, eso no importa", esgrime. "Creo que también es algo bueno para June, poder darle eso a ella y dejarlo estar", añade.

"Es muy importante para nosotros no tener villanos ni héroes en blanco y negro en la serie. Personalmente, creo que las personas pueden cambiar, y eso ocurre decisión tras decisión", argumenta la protagonista.

Respecto a la relación de June con Luke (O. T. Fagbenle), la artista ha revelado que "tal vez se encuentren en Nueva York o Chicago, que tomen algo juntos, pero el final no es que ella eligiera a Luke, y eso fue importante para mí".