Primeras imágenes de Los testamentos, secuela de El cuento de la criada - DISNEY+

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Los testamentos, secuela de El cuento de la criada, llegará a Disney+ en abril de 2026. La plataforma ha lanzado las primeras imágenes de la ficción, basada en la novela homónima de Margaret Atwood, que amplía el universo distópico de Gilead años después de los acontecimientos relatados en la serie original.

La ficción centrará su trama en una nueva generación de protagonistas. Las imágenes destacan por el atuendo morado que visten las jóvenes en lugar de la característica indumentaria roja que llevaban los personajes de El cuento de la criada. Además, aparecen hablando entre ellas, algo que tenían prohibido sus predecedoras.

Conforman el elenco de la serie Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana y Birva Pandya. Los testamentos está basada en la novela homónima de Atwood publicada en 2019.

"Años después de los acontecimientos de El cuento de la criada, Los testamentos es una historia sobre el paso a la madurez en la que una nueva generación de mujeres jóvenes de Gilead se enfrenta al sombrío futuro que les espera.

Para estas jóvenes, la vida en Gilead es lo único que conocen, ya que no tienen recuerdos tangibles del mundo exterior antes de su adoctrinamiento. Ante la perspectiva de casarse y vivir una vida de servidumbre, se verán obligadas a buscar aliados, tanto nuevos como conocidos, que les ayuden en su lucha por la libertad y la vida que se merecen", reza la sinopsis de la serie.

Los ficción ha sido creada para televisión por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller, y producida por Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quien también dirigirá los tres primeros episodios. Los testamentos es una producción de MGM Television.