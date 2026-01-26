Los testamentos, la secuela de El cuento de la criada, ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Un año después del final de El cuento de la criada llega a Disney+ su secuela: los testamentos. La ficción, basada en la novela homónima de Margaret Atwood y cuya trama sigue el paso a la madurez de una nueva generación de jóvenes mujeres en Gilead, aterrizará en la plataforma de streaming el próximo 8 de abril con el estreno de sus tres primeros episodios.

Ambientada 15 años después de los eventos de El cuento de la criada, Los testamentos seguirá los pasos de dos adolescentes muy diferentes entre sí, Agnes (Chase Infinity), la obediente y piadosa hija que tuvo June Osborn (Elizabeth Moss), y Daisy (Lucy Halliday), una recién llegada de fuera de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los pasillos dorados de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas de la tía Lydia, que vuelve a estar interpretada por Anne Dowd.

El vínculo entre June y Daisy terminará siendo el detonante que transformará su pasado, su presente y su futuro en un lugar donde la obediencia se impone con desmedida brutalidad. Tras el lanzamiento de sus tres primeros capítulos, Disney+ estrenará nuevos episodios de Los testamentos cada semana.

"Los testamentos es la continuación de El cuento de la criada y está basada en la novela homónima de Margaret Atwood. Narra la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead. La serie sigue a dos adolescentes, Agnes, obediente y piadosa, y Daisy, una recién llegada procedente de fuera de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los opulentos pasillos de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas dirigida por la tía Lydia, un lugar donde la obediencia se impone de manera brutal y siempre bajo el amparo de la fe, el vínculo que nace entre ellas se convierte en el catalizador que transformará su pasado, su presente y su futuro", reza la sinopsis.

Creada por Bruce Miller, el showrunner de El cuento de la criada y quien ejerce además como productor ejecutivo, Los testamentos también cuenta en su elenco con Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien. Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quien también dirige los tres primeros episodios, son los productores de la serie.