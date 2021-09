¿Es Star Wars: Visions canon en La Guerra de las Galaxias?

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Star Wars: Visions, la colección de nueve cortometrajes ambientados en el universo de George Lucas y desarrollados por algunos de los estudios de anime japonés más prestigiosos, ya está disponible en Disney+. Los fans ya se preguntan si la producción forma parte del canon de la saga, duda que ha despejado el equipo de la ficción.

La productora Kanako Shirasaki y el productor ejecutivo James Waugh concedieron una entrevista a CNET y les preguntaron si Visions conectaría con el resto de la franquicia de Star Wars. "No inmediatamente, pero podría ser una influencia para la próxima generación de creadores", respondió Shirasaki.

"Así es, cada pieza de Star Wars influye en los futuros creadores de una forma u otra. Entonces, ¿hay planes de integrar Visions en la narración de la saga principal y su línea temporal? No por el momento, pero no tengo ninguna duda de que veremos cosas que estaban en Visions convertirse en parte del tejido de Star Wars durante las próximas décadas", agregó Waugh, dejando claro que Visions no forma parte del canon... por ahora.

"Como todo Star Wars, queremos construir un ecosistema de narración de historias en torno a Visions y estos personajes. Tendremos que ver de qué se enamora la gente", señaló Waugh. Aunque la producción no es canon, contará con apariciones de algunos personajes que sí lo son, como Boba Fett o Jabba el Hutt.

El duelo, Lop y Ocho, La Rapsodia de Tatooine, Los gemelos, La novia del pueblo, El noveno Jedi, T0-B1, El anciano y Akakiri son los títulos de los cortos de Star Wars: Visions. "Cada relato se cuenta con una frescura y una voz que amplía nuestra comprensión de lo que puede ser una historia de Star Wars, y rinde homenaje a una galaxia que ha sido fuente de inspiración inagotable para muchos narradores visionarios", ha declarado anteriormente Waugh.