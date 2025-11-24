Tráiler final de Stranger Things 5: Once vuela, una horda de demogorgon ataca y Dustin pide el corazón de Vecna

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

A solo unos días de su estreno, Netflix ha lanzado un tráiler de la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things. Los cuatro primeros episodios que conforman la entrega llegarán a la plataforma este miércoles 26 de noviembre (la madrugada del 27 en España) y, gracias al adelanto, los fans ya tienen una mejor idea de qué esperar de ellos, incluyendo a una Once más poderosa que nunca, una horda de demogorgons y un vengativo Dustin.

"Va a salir bien", comienza asegurando el personaje de Gaten Matarazzo al de Joe Keery en el adelanto. "Sí, más nos vale, porque esto canta como una almeja", replica su compañero. La escena muestra entonces que ambos se encuentran en un coche coronado por una aparatosa antena parabólica que, desde luego, no pasa desapercibida y que parece ser parte de un plan que es toda "una ida de olla".

Así, aunque potencialmente descabellada, el tráiler deja claro que Mike y sus amigos tienen una idea para derrotar de una vez por todas a Vecna, cuyo corazón Dustin quiere ver "en una bandeja".

Otras imágenes muestran a varios demogorgon emergiendo de la tierra y cargando contra los personajes, a Will asegurando a los demás que él (presumiblemente Vecna) sabe dónde están, y a Once alzándose varios metros con un gran salto. El adelanto termina con Steve acelerando para atravesar una brecha antes de que esta se cierre, acompañado en el coche por Dustin, Nancy y Jonathan.

"Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez", reza la sinopsis oficial de la temporada.

Tras el estreno de los primeros cuatro capítulos este 27 de noviembre, los tres siguientes llegarán a Netflix el 26 de diciembre, mientras que el 1 de enero se estrenará el octavo y último episodio, que también se proyectará en algunos cines.