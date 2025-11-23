¿Cómo acabó la temporada 4 de Stranger Things? El triunfo de Vecna, el destino de Max y la brecha en Hawkins

Así acabó la temporada 4 de Stranger Things: El triunfo de Vecna, el destino de Max y la brecha en Hawkins - NETFLIX

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Tras varios años de espera, Stranger Things vuelve a Netflix con el estreno de la primera parte de su temporada final. Cuatro nuevos capítulos que llegan más de tres años después del último capítulo de la cuarta entrega de la serie creada por los hermanos Duffer, que relató el primer enfrentamiento con el gran villano, Vecna.

Titulado El plan, el episodio 9 de la cuarta temporada de la serie vio la luz el 1 de julio... de 2022. Han pasado, por tanto, más de 1.200 días, 39 meses y unas 177 semanas. Se antoja, por tanto, no ya solo conveniente sino absolutamente necesario recordar dónde y cómo terminaron los héroes de Hawkins antes de encarar la que será la última y definitiva batalla conta Vecna y las oscuras criaturas del Mundo del Revés (Upiside Down).

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el largísimo y épico final de la cuarta temporada, los jóvenes protagonistas ejecutan un elaborado plan para acabar con Vecna. Una estrategia dividida en cuatro pasos para, ahora que no podían contar con los poderes de Once, derrotar al temible y letal archivillano. Tras investigar el pasado de Vecna/Uno/Henry, Max deduce que el reloj de Vecna en el Upside Down suena cuatro veces ya que indica que necesita una cuarta víctima para abrir otro portal en Hawkins y crear así una brecha interdimensional permanente entre los dos mundos.

Max actúa como señuelo en la casa Creel, atrayendo deliberadamente la maldición de Vecna para que entre en un trance telequinético, dejándolo, mientras está dentro de la cabeza la joven, físicamente vulnerable en su guarida del Upside Down. Lucas y Erica están con ella para acompañarla e ir trasladando, con sus linternas, el estado del desarrollo del plan a sus compañeros.

Por su parte, Eddie y Dustin ejecutan la distracción más arriesgada: desde el tráiler de Eddie en el Upside Down, Eddie interpreta un demoledor solo de "Master of Puppets" de Metallica. El sonido atrae una enorme bandada de demomurciélagos, alejándolos de la guarida de Vecna, que queda expuesto.

Y es que Nancy, Steve y Robin también han cruzado el portal y su misión es dar con la forma física de Vecna, que sin la protección de sus demomurciélagos está vulnerable. Cuando lo encuentran, el villano está en trance, metido en la mente de Max, y lo atacan lanzándole cócteles molotov. Incluso Nancy finalmente disparándole con una escopeta recortada, enviando su cuerpo en llamas por la ventana de la casa Creel. Sin embargo, cuando revisan afuera para confirmar su muerte... el cuerpo de Vecna ha desaparecido.

EL SACRIFICIO DE EDDIE

Fuera, las aladas criaturas superan las defensas de Eddie y Dustin, que estaban atricherados tras llamar su atención a guitarrazo limpio. Es en este punto cuando el personaje encarnado por Joseph Quinn recuerda todas esas veces que salió corriendo y decide, ahora sí, ser el héroe que nunca ha sido. "Voy a ganar más tiempo", dice a Dustin cuando corta la sábana a través de la cual saltaban del mundo real al Upside Down.

Allí, ya sin forma de volver, el líder del Hellfire Club se enfrenta heroicamente a la bandada de criaturas con su lanza y su escudo... pero finalmemente es mortalmente herido y muere en brazos de un desolado Dustin, que no llegó a tiempo para ayudarle.

Mientras tanto, Max sigue en trance y Lucas pelea contra el novio de Chrissy, Jason que ha aparecido en el mormento más inoportuno y, lleno de odio y armado con una pistola, puede echar al traste todo el plan. Pero el bravo Lucas evista despierte a Max... que sigue en trance y recibe una visita inesperada.

ONCE... TELETRABAJA

Se trata de Once, que conectada telepáticamente desde una pizzería en California, entra en El Vacío siguiendo a Max para, en una épica batalla desarrollada dentro de la psique de Max, enfrentarse a Vecna y evitar que su amiga se convierta en su cuarta víctima. Pero Vecna/Uno/Henry parece no tener rival y derrota al personaje de Millie Bobby Brown con cierta falicidad, iniciando su espantoso ritual para convertir a Max, a la que somete y cuyos huesos retuerce y rompe, en la nueva víctima con la que culminará su plan.

Sin embargo, con el aliento de Mike, que junto a Jonathan, Will y el bueno de Argyle han estado junto a Once durante toda la batalla. La joven recupera su fuerza y consigue empujar a Vecna lejos de Max, permitiéndole liberarse de su agarre en el mundo real... pero no lo hizo a tiempo.

Así, aunque gravemente herido por el fuego y los disparos, Uno/Henry logra completar su ritual y Max, con su cuerpo quebrado y sus ojos sangrando, cae al suelo. "No siento nada. No veo nada. Lucas, tengo miedo. No quiero morir, no estoy lista", dice antes de fallecer en brazos de Lucas que llora roto de dolor.

En ese instante, cuatro brechas interdimiensinales masivos se abren simultáneamente desde los puntos en los que fueron asesinadas las víctimas anteriores, rasgando Hawkins en una cruz gigante que lo divide en cuatro secciones.

El "terremoto", según lo califican las noticias, devasta el pueblo matando a docenas de personas, incluyendo a Jason partido por la mitad cuando la grieta atraviesa la casa Creel. Aunque Vecna está ausente, su plan se ha activado y ha conseguido abrir de par en par las puertas del Mundo del Revés en Hawkins. Cuatro líneas de falla masivas emergen de esas puertas -una encendiéndose a través del cuerpo de Jason, matándolo- y convergen en el centro del pueblo, creando una abismo hacia el Upside Down.

Es entonces cuando Once, también desesperada, recuerda todos sus buenos momentos con Max e interna intenta revivir a su amiga telepáticamente... y parece que logra reactivar su corazón, pero Max queda en coma profundo, tal y como muestra la serie minutos después

Vecna desaparece en el caos, cayendo desde el ático pero sobreviviendo gravemente herido. En Rusia, Joyce, Murray, Hopper, Dmitri y Yuri escapan exitosamente tras matar definitivamente al Demogorgon con lanzallamas.

LA VERSIÓN OFICIAL: EL TERREMOTO

Dos días después, Hawkins parece una zona de guerra. La grieta masiva emite partículas y esporas del Upside Down que comienzan a contaminar lentamente el pueblo. Según la versión oficial que aparece en las noticias, todo ha sido un terremoto de magnitud 7,4 que se ha llevado al menos la vida de 22 personas y ha dejado cientos de heridos graves y desaparecidos.

Tras este "desastre natural de una escala sin precedentes" muchos habitantes comienzan a abandonar Hawkins y los supervientes establecen refugios mientras el grupo se reúne de nuevo y Once visita a Max en el hospital, quien permanece en estado de coma con todo el cuerpo escayolado. Días después, Once intenta contactarla telepáticamente pero no encuentra nada: Max está mentalmente vacía.

Después de mostrar cómo los protagonistas se vuelcan con la ayuda a los afectados por la brecha, el grupo se reúne en casa de Hooper, que está destrozada y rehabilitan, cuando el antiguo sheriff del pueblo regresa en un emotivo reencuentro con Once.

Will, que dice sentir la presencia de Vecna, y Jonathan también se reencuentran con su madre, pero tras estas emocionales escenas, la temporada concluye con una imagen nada halagüeña: los protagonistas observando desde una colina cómo partículas negras del Mundo del Revés van cayendo, como una nieve de ceniza, sobre Hawkins pudriendo la vegetación mientras nubes oscuras que salen de las grietas se acumulan y se hacen cada vez más densas.

Vecna sigue vivo en algún lugar y su plan parece haber triunfado: el Mundo del Revés, el temible Upside Down que esconde terribles criaturas, finalmente ha comenzado a invadir el mundo real.