Nuevo vídeo del final de Stranger Things 5: Así entrena Once para derrotar a Vecna

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Tras revelar los primeros cinco minutos de la quinta temporada de Stranger Things, un flashback que muestra cómo Vecna cazó y sometió a Will Byers en el Mundo del Revés, Netflix ha lanzado un nuevo fragmento del desenlace de la serie. En esta ocasión, el adelanto se centra en Once (Eleven), que aparece entrenando al límite bajo la supervisión de Hopper y Joyce, sus principales apoyos en la inminente batalla final.

El nuevo vídeo muestra a Once en una especie de circuito de entrenamiento levantado en lo que parece un desguace abandonado. El personaje de Millie Bobby Brown corre, salta, se desliza y se cubre entre oxidados vehículos como si estuviera en un campo de tiro, usando sus poderes tanto para disparar a objetivos como para potenciar su capacidad de salto.

En paralelo, Hopper cronometra el ejercicio, mientras Joyce observa con orgullo a la protagonista y le hace saber que su marca "es un nuevo récord". Exigente consigo misma, Once no se muestra conforme en absoluto y propone hacer el ejercicio de nuevo.

A new scene of #StrangerThings5 of Eleven training just released! pic.twitter.com/dWMJMdC5Nc — Stranger Things News (@UpsideDownScoop) November 14, 2025

Como parte de la campaña promocional conjunta entre Google y Netflix, el acceso al clip se integra en una experiencia interactiva dentro del propio buscador. Al introducir "Stranger Things" en Google, aparece un dado de veinte caras que activa una serie de pequeñas misiones temáticas inspiradas en el universo de la serie. Tras completar las pruebas propuestas, el usuario desbloquea un enlace a un vídeo oficial.

Según la sinopsis oficial, la quinta y última temporada del fenómeno de Netflix da un salto temporal hasta el otoño de 1987, más de un año después de los sucesos de la cuarta entrega. Hawkins aparece bajo cuarentena militar y marcada por brechas abiertas hacia el Mundo del Revés, que sugieren que ambas realidades están empezando a fusionarse.

Netflix ha diseñado el estreno de lo nuevo de Stranger Things como un evento a lo largo de las fiestas de final de año. La plataforma de streaming confirmó que la temporada se dividirá en tres bloques con un primer volumen de cuatro episodios, disponible el 26 de noviembre; una segunda parte con tres capítulos, que llegarán el 25 de diciembre; y un episodio final que se estrenará el 1 de enero.

Además, el último capítulo, que David Harbour describe como "el mejor" de toda la serie, contará con un estreno limitado en cines de Estados Unidos y Canadá. Por ahora, se desconoce si llegará a cines españoles.