Tráiler y fecha en Netflix de Michael Jackson: The Verdict, docuserie sobre el juicio por pederastia contra el artista

Tráiler y fecha de estreno de Michael Jackson: The Verdict, docuserie sobre el juicio por pedrastia contra el artista - NETFLIX

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

El estreno en cines de Michael, biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino y dirigido por Antoine Fuqua, ha reabierto la controversia en torno a las acusaciones de abusos sexuales a menores que marcaron la vida de Jackson y que, precisemente, el filme no aborda. Como parte de ese renovado interés, Netflix ha lanzado el tráiler de Michael Jackson: The Verdict, una docuserie de tres episodios que llega a la plataforma el 3 de junio y analiza el juicio al que se enfrentó el artista en 2005, cuando fue acusado de abusar sexualmente de un menor en su rancho de Neverland.

"El hombre más famoso del mundo acusado del crimen más atroz del mundo", afirma una de las voces que aparecen en el tráiler del proyecto, del que Netflix indica que "disecciona" el caso a través de "las figuras clave que se encontraban dentro de la sala del tribunal".

"Creemos que era un criminal y que pudo salirse con la suya por su fama", se escucha también en The Verdict, que a lo largo de sus tres episodios pondrá especial atención a cómo se vivió un proceso que quedó marcado tanto por la enorme atención mediática como por la ausencia de cámaras dentro del tribunal.

El proceso judicial se centró en las acusaciones de abuso sexual a un menor en el rancho de Neverland, en California, uno de los episodios más mediáticos y polémicos en la trayectoria del cantante. Jackson fue declarado no culpable de los diez cargos, un veredicto que, según señala Netflix, la docuserie abordará a través de los integrantes del jurado, que explicarán cómo llegaron a aquella decisión.

La cronología de las acusaciones a Jackson, que falleció en 2009, se remonta a 1993, año en que el padre de Jordan Chandler acusó al artista de abusar sexualmente de su hijo. Años después, el artista afrontó en 2005 los diez cargos relacionados con el caso que abordará The Verdict. Más tarde, en 2019, el documental Leaving Neverland recogió las acusaciones de otros dos hombres que aseguraron haber sido víctimas del cantante cuando eran niños.

MICHAEL JACKSON: THE VERDICT LLEGA A NETFLIX EL 3 DE JUNIO

"La controversia sigue viva. No se permitieron cámaras en la sala, así que la visión que el público tuvo entonces de los hechos estuvo filtrada por terceros y presentada de forma parcial", aseguran Nick Green y David Herman, director y showrunner, respectivamente, en declaraciones para Tudum. Precisamente por ello, ambos consideran que "era el momento de realizar una mirada forense al juicio en su conjunto".

"Cualquiera que esté interesado en la historia de Michael Jackson debería sentir que este documental le ofrece una ventana a lo que fue un acontecimiento cerrado y una oportunidad para sentirse más cerca de lo que ocurrió", explican los realizadores del documental después de que el biopic dirigido por Fuqua, que lleva recaudados más de 713 millones de dólares en todo el mundo, no abordase las acusaciones de abusos sexuales a menores que marcaron la vida de Jackson.

EL PLANTEAMIENTO ORIGINAL DE MICHAEL SÍ ABORDABA LAS ACUSACIONES

En su planteamiento original, Michael arrancaba en 1993 con la redada policial en Neverland tras las acusaciones a Jackson de abusar sexualmente de Jordan Chandler, que entonces tenía 13 años. A partir de ahí, el relato retrocedía para reconstruir el ascenso del cantante y volver después a aquella denuncia y a la demanda civil de la familia Chandler. El litigio terminó con un acuerdo de 23 millones de dólares tras el cual la familia Chandler dejó de colaborar con la Fiscalía y la investigación se cerró.

Distintas informaciones sostienen que el filme superaba las tres horas y media de duración y reservaba su tramo final a las acusaciones, pero los pasajes relacionados con Chandler se eliminaron cuando los abogados del patrimonio de Jackson detectaron que el acuerdo incluía una cláusula que impedía representar o incluso mencionar a Chandler en cualquier película. Con ello desapareció también la apertura original sobre la intervención policial en Neverland, una secuencia de la que Fuqua dijo que "rodé a Michael mientras lo desnudaban y lo trataban como a un animal, como a un monstruo".

La reestructuración del filme culminó en junio de 2025 cuando Fuqua reunió de nuevo al reparto y al equipo durante 22 días de reshoots. De acuerdo con Variety, los responsables del patrimonio de Jackson asumieron ese coste, de hasta 15 millones de dólares, porque el problema legal partía de su propia supervisión contractual.