¿Por qué el biopic de Michael Jackson esquiva las acusaciones de pederastia contra el artista?

El biopic de Michael Jackson esquiva las acusaciones de abusos y Colman Domingo explica por qué - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en cines Michael, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, y dirigido por Antoine Fuqua. Colman Domingo, que interpreta al padre del artista en la película, ha explicado que la polémica decisión de no abordar las acusaciones de abusos sexuales a menores que marcaron la vida de Michael Jackson responde a que el filme se centra en sus años de formación y en su despegue como solista.

"La película transcurre de los años 60 hasta 1988, así que no entra en las primeras acusaciones", revela Domingo en Today, donde subraya que el relato se detiene antes de que estallara la controversia pública en 1993, cuando Evan Chandler acusó a Jackson de haber abusado sexualmente de su hijo Jordan.

"Básicamente, nos centramos en la formación de Michael. Es un retrato íntimo de quién es Michael a través de sus ojos. Eso es lo que es, de eso trata esta película", añade el actor nominado al Oscar por Rustin y Las vidas de Sing Sing.

No obstante, Domingo indica que esta elección narrativa no cierra la puerta a explorar más adelante otras etapas del artista. "Existe la posibilidad de que haya una segunda parte que quizá aborde otras cosas que ocurrieron después", sostiene el intérprete de Euphoria, antes de insistir en que "esta película trata sobre la construcción de Michael, sobre cómo fue criado y sobre cómo intentaba encontrar su voz como artista y convertirse en solista".

Preguntado expresamente por la posibilidad de tratar en otra entrega las acusaciones y los últimos años de Jackson, Domingo se limitó a responder que "podría haber una secuela, aún no lo sabemos". Nia Long, que da vida a la madre del cantante, zanja la cuestión con ironía. "Si pagan lo suficiente", expresa sobre un biopic que invirtió hasta 15 millones de dólares en rehacer su enfoque narrativo por un obstáculo legal que obligó a eliminar cualquier referencia a Jordan Chandler.

La cronología de las acusaciones se remonta a 1993, año en que Chandler acusó al artista de abusar sexualmente de su hijo, pero finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial que evitó que Jackson fuera a juicio a cambio del pago de más de 20 millones de dólares.

Años después, el artista afrontó en 2005 diez cargos relacionados con el supuesto abuso de otro menor de 13 años y fue absuelto de todos ellos. Más tarde, en 2019, el documental Leaving Neverland volvió a colocar la polémica en el centro al recoger nuevas acusaciones de dos hombres que aseguraron haber sido víctimas del cantante cuando eran niños.

EL MONTAJE ORIGINAL DE MICHAEL SÍ QUE ABORDABA LAS ACUSACIONES

En su planteamiento original, Michael arrancaba en 1993 con la redada policial en Neverland tras las acusaciones a Jackson de abusar sexualmente de Jordan Chandler, que entonces tenía 13 años. A partir de ahí, el relato retrocedía para reconstruir el ascenso del cantante y volver después a aquella denuncia y a la demanda civil de la familia Chandler. El litigio terminó con un acuerdo de 23 millones de dólares tras el cual la familia Chandler dejó de colaborar con la Fiscalía y la investigación se cerró.

Distintas informaciones sostienen que el filme superaba las tres horas y media de duración y reservaba su tramo final a las acusaciones, pero los pasajes relacionados con Chandler se eliminaron cuando los abogados del patrimonio de Jackson detectaron que el acuerdo incluía una cláusula que impedía representar o incluso mencionar a Chandler en cualquier película.

Con ello desapareció también la apertura original sobre la intervención policial en Neverland, una secuencia de la que Fuqua dijo que "rodé a Michael mientras lo desnudaban y lo trataban como a un animal, como a un monstruo".

La reestructuración del filme culminó en junio de 2025 cuando Fuqua reunió de nuevo al reparto y al equipo durante 22 días de reshoots. De acuerdo con Variety, los responsables del patrimonio de Jackson asumieron ese coste, de hasta 15 millones de dólares, porque el problema legal partía de su propia supervisión contractual. El resultado es una película diferente a la presentada inicialmente, pues ahora Michael desplaza su eje dramático hacia la tensión familiar entre el artista y su autoritario padre, Joe Jackson.

La cronología de las acusaciones se remonta a 1993, cuando Evan Chandler acusó a Jackson de haber abusado sexualmente de su hijo Jordan. Años después, el artista afrontó en 2005 diez cargos relacionados con el supuesto abuso de otro menor de 13 años y fue absuelto de todos ellos. Más tarde, en 2019, el documental Leaving Neverland volvió a colocar la polémica en el centro al recoger nuevas acusaciones de dos hombres que aseguraron haber sido víctimas del cantante cuando eran niños.