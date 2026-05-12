Michael: ¿Por qué Janet Jackson no aparece en el biopic de su hermano? - UNIVERSAL/CONTACTO

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Mientras sigue arrasando en cines, Michael, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, ha dejado una pregunta recurrente entre los espectadores: ¿Por qué Janet Jackson, una de las figuras más reconocibles de la música pop y hermana menor del artista, no aparece en la película? La ausencia resulta especialmente llamativa porque la cinta dirigida por Antoine Fuqua sí incorpora a casi todo el clan Jackson.

La explicación conocida es sencilla, aunque no resuelve del todo las especulaciones. La Toya Jackson, hermana de Michael y Janet, aseguró en una entrevista con Variety que a la artista se le invitó a formar parte del largometraje, pero decidió no participar. "Ojalá todo el mundo estuviera en la película. Se le preguntó y ella rechazó amablemente, así que hay que respetar sus deseos", reveló La Toya Jackson.

Janet Jackson no se ha pronunciado públicamente sobre los motivos de su ausencia en Michael, que va camino de los 600 millones de dólares en todo el mundo. La cantante no aparece como personaje, ni en montajes familiares ni en fotografías dentro del filme, una omisión que ha sorprendido por el peso de su propia carrera.

La menor de los Jackson no solo fue una de las hermanas más cercanas a Michael, sino una estrella mundial por derecho propio con discos como Control y Rhythm Nation 1814, publicados precisamente en una etapa cercana al periodo que aborda la película.

Respecto a la ausencia de Janet Jackson en el largometraje, Fuqua indicó en declaraciones a Variety que "siento muchísimo respeto y cariño por Janet" y subrayó que "ella apoya a Jaafar y eso es lo que importa".

JANET JACKSON NO ES LA ÚNICA AUSENCIA FAMILIAR

Janet Jackson no es la única ausencia de la familia del artista en Michael (2026). El largometraje tampoco incluye a Rebbie Jackson, la hermana mayor del clan, ni a Randy Jackson, que se incorporó a los Jackson 5 en 1975. Ninguno de los dos ha explicado públicamente los motivos de su ausencia, aunque Vulture apuntó que ambos no figuran en el biopic por petición propia.

En el caso de Randy, las lecturas alrededor de su ausencia giran en torno a la compleja relación entre él y Jermaine Jackson, otro de los hermanos de Michael. Entre otros episodios, destaca la relación de ambos con Alejandra Oaziaza, expareja de Randy y posteriormente esposa de Jermaine, con quien tuvo a Jaafar Jackson, protagonista de la película.

Las especulaciones sobre la ausencia de Janet Jackson también han apuntado a ese posible trasfondo familiar, especialmente por su cercanía con Randy. Vanity Fair, citando informaciones de TMZ, señaló que la cantante habría mostrado su malestar tras asistir a una proyección privada de Michael y que habría trasladado sus quejas a Jermaine Jackson. Sin embargo, ni Janet ni sus representantes se han pronunciado públicamente sobre esos supuestos desencuentros.