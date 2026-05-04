Spike Lee defiende que el biopic de Michael Jackson deje fuera las acusaciones de pederastia

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

A pesar de contar con el favor del público, que lo ha alzado como el mejor estreno de la historia de un biopic musical, Michael ha enfrentado numerosas críticas. La película sobre el Rey del Pop protagonizada por su propio sobrino, Jaafar Jackson, ha reabierto la controversia en torno a las acusaciones de abusos sexuales a menores que marcaron las últimas décadas de su vida, si bien estas no forman parte del filme. Es su exclusión precisamente lo que ha enfadado a muchos, mientras que otros, como el legendario cineasta Spike Lee, han defendido la decisión.

En una entrevista concedida a la CNN, el oscarizado director expuso que le había "encantado" la cinta de Antoine Fuqua y que la había visto "dos veces". Al abordar las críticas recibidas, Lee señaló que "la película termina en el 88", cargando así contra aquellos que echan en falta unas acusaciones que "ocurren [más tarde]".

"Así que estás criticando la película por algo que te gustaría que estuviera, pero que no encaja en la línea temporal de la película", explicó el director de Haz lo que debas o La última noche.

En todo caso, el realizador quiso realzar que "la gente acudió a ver" Michael. "En todo el mundo, la gente demostró su cariño", expuso. "Echo de menos a Mike. Echo de menos a Prince. Quiero decir, son como hermanos para mí", añadió Lee, quien trabajó con ambos y los describió como "personas maravillosas".

El responsable de títulos como Infiltrado en el KKKlan, Plan oculto o Una mala jugada colaboró con Jackson, dirigiendo el videoclip de They Don't Care About Us y ha estado al frente de dos documentales sobre el artista, Bad 25 y Michael Jackson. De la Motown a Off the Wall.

ORIGINALMENTE, MICHAEL SÍ IBA A TRATAR LAS ACUSACIONES

Inicialmente, el biopic de Michael sí iba a tratar las acusaciones, pero debido a un obstáculo legal sufrió una importante reestructuración en el enfoque narrativo. Se eliminó así cualquier referencia a Jordan Chandler, el menor cuya denuncia por presuntos abusos sexuales en 1993 hizo que estallara la controversia pública. Este había llegado a un acuerdo según el cual no aparecería ni sería mencionado en ningún proyecto comercial futuro.

No obstante, el éxito de la cinta, que solo aborda el ascenso a la fama del artista, así como la frase con la que cierra ("Su historia continuará") y ciertas declaraciones, hacen esperar que el biopic pueda tener una secuela y que esta sí refleje las acusaciones. "Hay una cantidad ingente de música y experiencias vitales, al margen de las acusaciones, que de por sí darían para más de una película", expuso el presidente de Lionsgate, Adam Fogelson en su paso por el pódcast The Town con Matthew Beloni dando por sentado ya que, tras el enorme éxito en taquilla, donde el filme supera ya los 420 millones de dólares, Michael tendrá segunda parte.

Por su parte, Colman Domingo, que en el filme encarna al padre del Rey del Pop, apuntó en declaraciones a Today que "existe la posibilidad de que haya una segunda parte que quizá aborde otras cosas que ocurrieron después".