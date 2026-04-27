Michael arrasa en taquilla y se convierte en el mejor estreno de un biopic musical de la historia

Michael arrasa en taquilla y bate el récord al mejor estreno de un biopic musical de la historia - LIONSGATE

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Michael, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, y dirigido por Antoine Fuqua, ya arrasa en taquilla. La película, que vio la luz en cines el pasado miércoles 22 de abril, lleva recaudados más de 200 millones de dólares a nivel global, lo que supone el mejor estreno de la historia de un biopic musical.

Con 217 millones de dólares a nivel global, 97 de los cuales correspondientes a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, Michael ha superado el récord que hasta ahora ostentaba Bohemian Rhapsody como el biopic musical más taquillero en su estreno. La película sobre el grupo musical Queen, que vio la luz en 2018, arrancó recaudando 122 millones en los cines de todo el mundo.

Michael ha liderado la taquilla española este fin de semana con 5,75 millones de euros de recaudación desde su estreno, según datos proporcionados por Universal. La película se ha convertido así en el mejor estreno de un biopic en España y el tercer mejor estreno de 2026, por detrás de Torrente, Presidente y Super Mario Galaxy: La película.

La secuela de Super Mario Bros continúa siendo la película con mejor estreno en taquilla de 2026. Michael la sigue en el ránking, con 217 millones de dólares recaudados frente a los 370 millones que alcanzó la cinta de animación de Universal y que, por el momento, ya ha superado los 800 millones a nivel global.

MICHAEL ARRASA EN TAQUILLA EN MEDIO DE LA CONTROVERSIA

El estreno de Michael ha estado marcado por la controversia generada por la decisión del filme de no abordar las acusaciones de pederastia presentadas durante años contra el cantante. Una polémica que los responsables del filme y algunos de sus intérpretes han intentado zanjar señalando que la trama de Michael se centra únicamente en sus años de niñez y en su despegue como solista.

Durante su producción, el filme invirtió hasta 15 millones de dólares en rehacer su enfoque narrativo por un obstáculo legal que obligó a eliminar cualquier referencia a Jordan Chandler, el menor cuya denuncia por presuntos abusos sexuales en 1993 ocupaba una parte esencial del relato.