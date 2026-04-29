El director de Leaving Neverland dice que Michael Jackson era "peor que Jeffrey Epstein" y carga contra el biopic - LIFETIME/CONTACTO

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

El estreno en cines de Michael, biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino y dirigido por Antoine Fuqua, ha reabierto la controversia en torno a las acusaciones de abusos sexuales a menores que marcaron la vida de Jackson. El director de Leaving Neverland, documental de 2019 que recogió nuevos testimonios sobre presuntos abusos atribuidos al artista, ha criticado la película por no incluir esa parte de la historia del cantante y lo ha comparado con Jeffrey Epstein, el magnate financiero condenado por delitos sexuales y vinculado a una amplia red de tráfico sexual de menores.

"¿Cómo se puede contar una historia auténtica sobre Michael Jackson sin mencionar nunca que fue acusado seriamente de ser un abusador de menores?", plantea Dan Reed en una entrevista con The Hollywood Reporter. En la conversación, el cineasta británico se mostró especialmente crítico ante el arrollador éxito comercial de Michael, que en su primer fin de semana recaudó 217,4 millones de dólares en todo el mundo, lo que supone el mejor estreno de la historia de un biopic musical.

"Muestra que a la gente no le importa que fuera un pederasta. Literalmente, a la gente no le importa. Creo que mucha gente simplemente adora su música y hace oídos sordos", añade Reed sobre el desempeño de Michael en taquilla. El realizador sostiene que "mucha gente se tragará cualquier reparo que pueda tener, dirá que es una gran película musical e ignorará por completo que este tipo era peor que Jeffrey Epstein".

"No intento impedir que nadie escuche su música, nunca he defendido la cancelación de Michael Jackson. Quemar libros es cosa de la Edad Media y los talibanes", matiza el director, que defiende que "simplemente creo que si vas a disfrutar de su música, consideremos también el hecho de que le gustaba tener relaciones sexuales con menores y veamos cómo afecta eso a tu disfrute".

Las palabras de Reed llegan después de que Antoine Fuqua, director del largometraje, cuestionara parte de las acusaciones vertidas durante años contra Michael Jackson. "A veces la gente hace cosas miserables por dinero", señaló el responsable de Training Day, una afirmación que Reed ha rechazado con contundencia. "Que Antoine Fuqua acuse a la gente de buscar dinero es bastante irónico. Me parece que todos los implicados en esta película están haciendo caja", responde.

La cronología de las acusaciones se remonta a 1993, año en que el padre de Jordan Chandler acusó al artista de abusar sexualmente de su hijo. Años después, el artista afrontó en 2005 diez cargos relacionados con el supuesto abuso de otro menor de 13 años y fue absuelto de todos ellos. Más tarde, en 2019, Leaving Neverland volvió a colocar la polémica en el centro al recoger las acusaciones de Wade Robson y James Safechuck, dos hombres que aseguraron haber sido víctimas del cantante cuando eran niños.

EL PLANTEAMIENTO ORIGINAL DE MICHAEL SÍ ABORDABA LAS ACUSACIONES

En su planteamiento original, Michael arrancaba en 1993 con la redada policial en Neverland tras las acusaciones a Jackson de abusar sexualmente de Jordan Chandler, que entonces tenía 13 años. A partir de ahí, el relato retrocedía para reconstruir el ascenso del cantante y volver después a aquella denuncia y a la demanda civil de la familia Chandler. El litigio terminó con un acuerdo de 23 millones de dólares tras el cual la familia Chandler dejó de colaborar con la Fiscalía y la investigación se cerró.

Distintas informaciones sostienen que el filme superaba las tres horas y media de duración y reservaba su tramo final a las acusaciones, pero los pasajes relacionados con Chandler se eliminaron cuando los abogados del patrimonio de Jackson detectaron que el acuerdo incluía una cláusula que impedía representar o incluso mencionar a Chandler en cualquier película. Con ello desapareció también la apertura original sobre la intervención policial en Neverland, una secuencia de la que Fuqua dijo que "rodé a Michael mientras lo desnudaban y lo trataban como a un animal, como a un monstruo".

La reestructuración del filme culminó en junio de 2025 cuando Fuqua reunió de nuevo al reparto y al equipo durante 22 días de reshoots. De acuerdo con Variety, los responsables del patrimonio de Jackson asumieron ese coste, de hasta 15 millones de dólares, porque el problema legal partía de su propia supervisión contractual. El resultado es una película diferente a la presentada inicialmente, pues ahora Michael desplaza su eje dramático hacia la tensión familiar entre el artista y su autoritario padre, Joe Jackson.